Es oficial: CFE confirma cambios en las tarifas de medidores para junio 2026

En plena temporada de primavera, el consumo de electricidad en México suele registrar variaciones importantes debido al aumento en el uso de aparatos eléctricos dentro de los hogares para aminorar el calor, situación que impacta directamente en el monto final del recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, para junio de este año, los precios de la energía, con la llegada del verano, podrían aumentar de manera considerable según el consumo que cada persona aplique en sus hogares.

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¿Cómo funcionan las tarifas domésticas de la CFE?

El sistema tarifario doméstico de la CFE divide el consumo eléctrico en distintos bloques. Conforme el usuario rebasa ciertos límites, el costo por cada kilowatt-hora aumenta debido a la reducción gradual del subsidio gubernamental.

En la Tarifa 1 doméstica, una de las más utilizadas en distintas zonas urbanas del país, los precios oficiales vigentes para 2026 son:

Consumo básico (0 a 75 kWh): 0.793 pesos por kWh

Consumo intermedio (76 a 140 kWh): 0.956 pesos por kWh

Consumo excedente (más de 141 kWh): 2.802 pesos por kWh

Esto provoca que un hogar que entra al rango excedente termine pagando mucho más por la energía utilizada respecto a quienes permanecen dentro del consumo básico subsidiado.

¿Qué usuarios podrían pagar más durante junio?

Durante los meses de calor, millones de hogares incrementan el uso de equipos eléctricos como:

aire acondicionado

minisplits

ventiladores

refrigeradores

bombas de agua

Cuando el consumo supera los límites establecidos para cada tarifa, el costo del recibo puede elevarse considerablemente debido al cobro de energía excedente. Especialistas del sector energético señalan que este fenómeno suele intensificarse entre primavera y verano por el aumento en la demanda eléctrica residencial.

☀️ Durante el día, aprovecha al máximo la luz natural en tus espacios y evita encender focos💡. #ApagaYDesconecta 🔌 para evitar el consumo fantasma. 👻 pic.twitter.com/bbn6XG8ro2 — SENER México (@SENER_mx) May 20, 2026

¿Qué es la tarifa DAC y cómo afecta el recibo?

La tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) aplica para viviendas que mantienen un consumo elevado de energía durante varios meses consecutivos.

En este esquema:

desaparecen los subsidios federales

el precio de la electricidad aumenta

el recibo mensual puede dispararse significativamente

La CFE explica que la reclasificación depende del promedio de consumo acumulado en los últimos 12 meses y no únicamente de un solo periodo de facturación.

¿Cómo saber si el recibo está aumentando?

El recibo de la CFE incluye información que permite detectar cambios en el nivel de consumo antes de recibir cobros más altos.

Los apartados más importantes para revisar son:

historial de consumo

promedio mensual

lectura actual y anterior

tarifa asignada

aportación gubernamental

Además, los límites de consumo subsidiado no son iguales en todo el país, ya que dependen de factores como el clima y la temperatura promedio de cada región.

¿Las tarifas de CFE cambian según el estado?

La CFE maneja distintos esquemas tarifarios domésticos dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona del país.

Por ello existen categorías como:

Tarifa 1A : Aplicada en ciudades y estados con clima templado como Puebla, CDMX, Tlaxcala y algunas zonas del centro del país. El consumo excedente suele rondar entre 2.8 y 3.2 pesos por kWh.

: Aplicada en ciudades y estados con clima templado como Puebla, CDMX, Tlaxcala y algunas zonas del centro del país. El consumo excedente suele rondar entre 2.8 y 3.2 pesos por kWh. Tarifa 1B : Presente en regiones con temperaturas ligeramente más cálidas. El costo en rango excedente puede ubicarse entre 2.8 y 3.3 pesos por kWh.

: Presente en regiones con temperaturas ligeramente más cálidas. El costo en rango excedente puede ubicarse entre 2.8 y 3.3 pesos por kWh. Tarifa 1C : Utilizada en zonas de calor constante como algunas regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. El cobro excedente ronda entre 2.9 y 3.4 pesos por kWh.

: Utilizada en zonas de calor constante como algunas regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. El cobro excedente ronda entre 2.9 y 3.4 pesos por kWh. Tarifa 1D : Común en estados con temporadas intensas de calor como parte de Sinaloa, Coahuila o Nayarit. El precio excedente puede alcanzar entre 3.0 y 3.5 pesos por kWh.

: Común en estados con temporadas intensas de calor como parte de Sinaloa, Coahuila o Nayarit. El precio excedente puede alcanzar entre 3.0 y 3.5 pesos por kWh. Tarifa 1E : Aplicada en regiones muy calurosas del norte del país. El costo excedente suele ubicarse entre 3.1 y 3.7 pesos por kWh.

: Aplicada en regiones muy calurosas del norte del país. El costo excedente suele ubicarse entre 3.1 y 3.7 pesos por kWh. Tarifa 1F: Una de las tarifas con mayor subsidio y utilizada en zonas extremadamente cálidas como Sonora, Mexicali y partes de Baja California. El rango excedente puede ir de 3.2 hasta 4 pesos por kWh.

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