La época de calor suele ser una de las más difíciles para las familias mexicanas debido a que aumentan muchos gastos, especialmente todo lo relacionado al consumo de la luz o energía eléctrica ya que se usan más aparatos para evitar problemas ante las altas temperaturas.

No obstante, aprender a leer la gráfica de consumo del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) te ayudará a identificar si estás cerca de una tarifa alta, es decir, conocer todos los datos te ayudará a que pagues menos mes a mes.

Conoce todos los medios disponibles para pagar tu recibo de luz.



Elige el que más te convenga: desde nuestra App CFE Contigo, hasta comercios autorizados. pic.twitter.com/gu0pgFkAdd — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) September 30, 2025

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¿Cómo se lee la gráfica de consumo de CFE? El paso a paso

Es importante mencionar que la CFE divide el cobro en tres niveles: consumo básico, intermedio y excedente; cada uno tiene un precio distinto y costo por kilowatt.

Ante esto, así se lee la gráfica del recibo de luz:

Análisis del historial comparativo : ahí se muestra si gastaste más o menos de luz en el mismo periodo del año pasado

: ahí se muestra si gastaste más o menos de luz en el mismo periodo del año pasado Identificación del límite de DAC esto no debe de rebasar la tarifa doméstica

esto no debe de rebasar la tarifa doméstica Cálculo de los escalos tarifarios : entre más consumes, más pagas, por eso es importante que te mantengas en consumo básico

: entre más consumes, más pagas, por eso es importante que te mantengas en consumo básico Revisión del número de medidor y lectoras: es importante siempre revisar la lectura anterior y actual del medidor y compararla con el recibo para identificar errores

El peligro oculto: evita caer en la temida Tarifa DAC

La Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) es una de las más temidas debido a que aumenta el recibo de la luz, ya que se activa cuando un hogar supera el límite promedio mensual de consumo eléctrico; sin embargo, el límite cambia por cada estado y tiene tarifas diferenciadas.

Tarifa 1 250 kWh por mes

Tarifa 1A 300 kWh por mes

Tarifa 1B 400 kWh por mes

Tarifa 1C 850 kWh por mes

Tarifa 1D 1,000 kWh por mes

Tarifa 1E 2,000 kWh por mes

Tarifa 1F 2,500 kWh por mes

CFE establece que el mínimo mensual equivale a 15 kWh por hora.

¿Cómo usar la gráfica a tu favor para reducir el monto del recibo?

Si ves que tu consumo de energía está aumentando, entonces puedes cambiar ciertas cosas en tu casa para pagar menos:

Desconecta aparatos que consumen energía en modo de espera

en modo de espera Revisa equipos electrónicos que tengan fallas

Usa lámparas LED

Evita el uso simultáneo de aparatos de alto consumo

de alto consumo Da mantenimiento a instalaciones eléctricas

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