La época de calor suele ser una de las más difíciles para las familias mexicanas debido a que aumentan muchos gastos, especialmente todo lo relacionado al consumo de la luz o energía eléctrica ya que se usan más aparatos para evitar problemas ante las altas temperaturas.
No obstante, aprender a leer la gráfica de consumo del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) te ayudará a identificar si estás cerca de una tarifa alta, es decir, conocer todos los datos te ayudará a que pagues menos mes a mes.
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¿Cómo se lee la gráfica de consumo de CFE? El paso a paso
Es importante mencionar que la CFE divide el cobro en tres niveles: consumo básico, intermedio y excedente; cada uno tiene un precio distinto y costo por kilowatt.
Ante esto, así se lee la gráfica del recibo de luz:
- Análisis del historial comparativo: ahí se muestra si gastaste más o menos de luz en el mismo periodo del año pasado
- Identificación del límite de DAC esto no debe de rebasar la tarifa doméstica
- Cálculo de los escalos tarifarios: entre más consumes, más pagas, por eso es importante que te mantengas en consumo básico
- Revisión del número de medidor y lectoras: es importante siempre revisar la lectura anterior y actual del medidor y compararla con el recibo para identificar errores
El peligro oculto: evita caer en la temida Tarifa DAC
La Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) es una de las más temidas debido a que aumenta el recibo de la luz, ya que se activa cuando un hogar supera el límite promedio mensual de consumo eléctrico; sin embargo, el límite cambia por cada estado y tiene tarifas diferenciadas.
- Tarifa 1 250 kWh por mes
- Tarifa 1A 300 kWh por mes
- Tarifa 1B 400 kWh por mes
- Tarifa 1C 850 kWh por mes
- Tarifa 1D 1,000 kWh por mes
- Tarifa 1E 2,000 kWh por mes
- Tarifa 1F 2,500 kWh por mes
CFE establece que el mínimo mensual equivale a 15 kWh por hora.
¿Cómo usar la gráfica a tu favor para reducir el monto del recibo?
Si ves que tu consumo de energía está aumentando, entonces puedes cambiar ciertas cosas en tu casa para pagar menos:
- Desconecta aparatos que consumen energía en modo de espera
- Revisa equipos electrónicos que tengan fallas
- Usa lámparas LED
- Evita el uso simultáneo de aparatos de alto consumo
- Da mantenimiento a instalaciones eléctricas
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