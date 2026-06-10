Es oficial en Querétaro, llegan Edén Muñoz y Los Tucanes a la Feria Nacional de San Juan del Río 2026: fechas, programa y precios

La Feria Nacional de San Juan del Río 2026 ya tiene cartelera oficial y los queretanos van a querer apartar esas fechas desde ya. El municipio confirmó nombres grandes para el palenque, el Teatro del Pueblo y el Jardín Independencia, y el acceso al recinto tiene un precio que sorprende por lo accesible.

La fiesta patronal arranca el 18 de junio y se extiende hasta el 30, con tres escenarios activos y una lista de artistas que mezcla grupero, norteño y pop en el mismo evento. Los precios del boleto al recinto varían según el horario de entrada, y hay fechas específicas donde el acceso es completamente libre para todos los asistentes.

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Fechas y programa de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026 en Querétaro

El municipio de San Juan del Río presenta una cartelera repartida en tres escenarios para la feria 2026. Edén Muñoz abre el palenque con dos fechas seguidas, los días 18 y 19 de junio, en el recinto que el ayuntamiento reconvirtió a espacio de conciertos para esta edición, sin peleas de gallos.

El palenque también recibe a Los Alameños el 26 de junio, a Marca Registrada el 27, y guarda una fecha sorpresa aún sin confirmar. El Teatro del Pueblo, incluido en el boleto de acceso al recinto, presenta una agenda que arranca el 18 de junio con Ronda Machetera y cierra el 28 con otro acto sorpresa.

La cartelera completa del Teatro del Pueblo es:

Ronda Machetera — 18 de junio

Jorge Medina y Josi Cuen — 19 de junio

Cuisillos — 20 de junio

Los Tucanes de Tijuana — 21 de junio

Grupo Cañaveral — 25 de junio

Pancho Barraza — 27 de junio

Artista sorpresa — 28 de junio

El Jardín Independencia concentra tres fechas de alta convocatoria: Yuri inaugura el viernes 19, Edith Márquez se presenta el 24 durante la celebración del día de San Juan, y Grupo Matute cierra la feria el 30.

Precios, acceso gratuito y actividades de la Feria San Juan del Río 2026

El patronato ferial establece tarifas diferenciadas según el horario de ingreso para los visitantes locales y turistas. El acceso general otorga el derecho a disfrutar de la gran mayoría de las atracciones mecánicas tradicionales.

La administración confirma un total de treinta y tres juegos mecánicos sin ningún costo adicional, logrando que el beneficio económico aplique de forma directa para quienes compran boletos de palenque o rodeo.

El esquema de costos y los días con accesos preferenciales para el recinto queda de la siguiente manera:

Entrada general de 80 pesos en el horario de 15:00 a 19:00 horas.

Entrada general de 150 pesos en el horario de 19:00 a 24:00 hours.

Acceso completamente gratuito los días 22, 23, 24 y 29 de junio.

Entrada libre al recinto ferial para quienes poseen boleto de palenque, toros o Cuernos Chuecos.

Los 17 juegos mecánicos espectaculares y familiares no tienen costo adicional al boleto, igual que los 16 infantiles, con excepción de dos atracciones específicas que el ayuntamiento no detalló. La zona comercial dispondrá de 120 stands y 30 espacios gastronómicos.

El calendario de actividades incluye:

Tradicional Cabalgata de la Amistad — 18 de junio

Medio Maratón — 20 de junio

Desfile Alegórico y Concurso de la Flor Más Bella del Campo — 21 de junio

Primera Charreada de Feria — 24 de junio

Coronación reina de los LIV Juegos Florales — 25 de junio

Cuernos Chuecos (rodeo profesional) — 21 y 28 de junio

Ruta de cuatrimotos San Juanazo — 27 de junio

Rodada biker La Paloma con charreada — 28 de junio

La feria proyecta una asistencia de 250 mil personas durante sus 13 días de actividades. Consulta el programa completo antes de planear tu visita para no perderte la fecha que más te interese.

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