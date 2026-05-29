Es oficial en Querétaro: abre el registro para el Maratón 2026 con más de 19 mil corredores y así puedes inscribirte paso a paso

El gobierno del estado de Querétaro presentará una de las competencias más esperadas por los atletas locales y nacionales. Unos 19 mil corredores llenarán las vialidades principales de Querétaro para participar en las tradicionales distancias de fondo y medio fondo.. Las autoridades deportivas del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) estiman una derrama económica superior a los 80 millones de pesos.

El banderazo de salida reunirá a familias completas en una jornada que busca fortalecer el tejido social a través de la actividad física. Sin embargo, los participantes deben cumplir con ciertos requisitos indispensables y completar su registro antes de que los espacios disponibles se agoten en la plataforma digital oficial, ya que las inscripciones abrirán en una fecha muy específica.

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¿Cómo registrarse al Maratón de Querétaro 2026 paso a paso?

El proceso de inscripción se realiza de forma digital para garantizar el acceso ordenado a los lugares disponibles en esta edición. Los corredores interesados deben ingresar al portal oficial del evento y seguir las indicaciones del comité organizador para asegurar su lugar en el asfalto:

Acceder a la plataforma web de las inscripciones del INDEREQ.

Seleccionar la distancia en la cual deseas competir (42, 21, 10 o 5 kilómetros).

Llenar el formulario con los datos personales del corredor.

Realizar el pago correspondiente para validar el estatus de competidor activo.

Descargar la confirmación digital que servirá para la entrega de paquetes.

Los entrenamientos oficiales para la justa deportiva inician el próximo 9 de junio en las instalaciones del Estadio Olímpico. Esta preparación previa busca otorgar asesoría técnica a los deportistas inscritos para evitar lesiones durante la ruta principal.

¿Cuánto cuesta la inscripción al Maratón de Querétaro 2026 por distancia?

La tarifa de acceso para la competencia varía según el circuito seleccionado por el atleta e incluye cargos operativos por la compra digital. El pago correspondiente asegura el derecho a recibir la playera conmemorativa oficial del comité organizador y el chip para el cronometraje de tiempo.

Maratón : El costo oficial se ubica en 721 pesos con el cargo por servicio digital ya incluido en el desglose de la boletera.

: El costo oficial se ubica en con el cargo por servicio digital ya incluido en el desglose de la boletera. Medio Maratón : El boleto de acceso para los veintiún kilómetros tiene un precio establecido de 618 pesos netos en la plataforma.

: El boleto de acceso para los veintiún kilómetros tiene un precio establecido de netos en la plataforma. Carrera 10K : La inscripción para este circuito de fondo cuenta con un valor unificado de 515 pesos para todo el público.

: La inscripción para este circuito de fondo cuenta con un valor unificado de para todo el público. Carrera 5K: La modalidad alternativa recreativa mantiene la misma tarifa económica de 515 pesos por cada competidor registrado.

Las alternativas de menor distancia promueven la actividad física constante entre los aficionados locales del estado. El comité organizador reitera que las plataformas digitales oficiales constituyen la única vía autorizada para adquirir los accesos válidos de la contienda.

¿Cuáles son los cupos y límites de participantes por circuito en la carrera?

La convocatoria general establece un tope máximo de accesos para resguardar la seguridad de la comunidad corredora en la capital queretana. La ruta principal distribuirá los espacios para garantizar el abasto completo de hidratación y asistencia médica en cada kilómetro.

Cupo para Maratón : La prueba reina de resistencia asignará un espacio exclusivo para únicamente 1,200 corredores con registro completo.

: La prueba reina de resistencia asignará un espacio exclusivo para únicamente con registro completo. Cupo para Medio Maratón : El circuito de fondo recibirá una afluencia máxima de 7,250 atletas en los bloques de salida oficiales.

: El circuito de fondo recibirá una afluencia máxima de en los bloques de salida oficiales. Cupo para Carrera 10K : Esta modalidad iguala la cifra previa al habilitar un tope estricto de 7,250 lugares en el sistema digital.

: Esta modalidad iguala la cifra previa al habilitar un tope estricto de en el sistema digital. Cupo para Carrera 5K: La alternativa recreativa cerrará sus ventanillas digitales al alcanzar los 3,800 participantes validados por las autoridades.

La suma de todos los circuitos completará la cifra total autorizada por las dependencias de vialidad y protección civil del municipio. El comité organizador exhorta a los interesados a realizar el trámite con anticipación para evitar quedar fuera de esta gran fiesta deportiva.

¿Cuándo se celebrará la carrera y cuáles son las novedades en las categorías?

La fecha oficial para el banderazo de salida de la competencia deportiva quedó establecida para el próximo 4 de octubre. Los organizadores diseñaron un trayecto que recorrerá las principales calles de la demarcación, lo que implicará cortes viales coordinados por las dependencias de movilidad.

La edición de este año incluye una modificación relevante dentro de su reglamento para reconocer la trayectoria de los corredores veteranos. Las autoridades premian la denominada categoría dorada, un espacio exclusivo para personas mayores de 70 años que completen cualquiera de los circuitos establecidos en la convocatoria.

Esta iniciativa surge como respuesta directa a las peticiones de la comunidad atlética que asiste de forma regular a los eventos del estado. La competencia distribuirá a los participantes según rangos de edad para asegurar una contienda justa en cada una de las ramas.

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