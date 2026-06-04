Más de 10 servicios médicos gratis en Querétaro esta semana: estas son las sedes y horarios de Acción por tu Salud

El Sistema Municipal DIF despliega más de 10 servicios médicos gratis en Querétaro esta semana para proteger la economía de las familias vulnerables. Las unidades móviles del programa Acción por tu Salud visitarán colonias estratégicas con personal certificado y equipamiento de alta tecnología para resolver necesidades clínicas prioritarias.

Los pacientes acceden a alternativas de bienestar directo en sus comunidades sin necesidad de trasladarse a hospitales generales o invertir dinero de su presupuesto mensual. La iniciativa busca consolidar entornos saludables mediante la detección oportuna de padecimientos crónicos y la entrega inmediata de apoyos asistenciales.

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¿Qué atenciones clínicas ofrece el programa Acción por tu Salud?

El reglamento interior de la institución faculta la distribución de insumos técnicos orientados a elevar la calidad de vida de la población en zonas de atención prioritaria. Las brigadas operan bajo un modelo integral que combina la valoración de especialistas con la dotación de herramientas de monitoreo personal.

Los asistentes reciben un seguimiento puntual que facilita el diagnóstico temprano de enfermedades metabólicas o deficiencias sensoriales sin costo alguno. Los recursos e insumos biológicos se asignan de manera directa de acuerdo con las necesidades particulares que dictaminen los médicos a cargo.

Consulta médica general

Consulta de pediatría

Consulta de nutrición

Optometría con entrega de lentes

Audiometrías con entrega de aparatos auditivos

Limpieza dental

Aplicación de flúor

Pruebas de tamizaje para diabetes

Entrega de glucómetros

Entrega de baumanómetros

Servicio de escáner mamario

Apoyos funcionales como silla de ruedas, andadera y bastón

¿Cuándo y dónde serán estas jornadas de salud comunitaria?

La autoridad municipal distribuye los módulos en sectores de alta afluencia peatonal para asegurar que los habitantes de diversas delegaciones completen sus valoraciones sin complicaciones logísticas. Los puntos de encuentro cuentan con espacios acondicionados para recibir a grupos vulnerables de manera ordenada.

Jueves 4 de junio: Parque Cimatario, ubicado en la esquina de Real de Valenciana, en la colonia Parque Santiago (delegación Félix Osores Sotomayor).

Viernes 5 de junio: Avenida 10, sin número, en la colonia Lomas de Casa Blanca, junto al Mercado Municipal y la Parroquia de San Juan de los Lagos (delegación Josefa Vergara y Hernández).

Horario de atención: Las mesas de registro y los consultorios móviles ofrecen servicio desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

Es indispensable que los interesados acudan con anticipación para asegurar su ficha de atención debido a que los exámenes especializados tienen cupo limitado por jornada. Los traslados hacia estas ubicaciones se facilitan por su cercanía con vialidades principales y paradas de transporte público.

¿Cuáles son los requisitos para la atención en los módulos móviles?

El marco operativo del programa de asistencia social exige validar el lugar de residencia de los solicitantes antes de proceder con cualquier tipo de valoración clínica o entrega de insumos. El trámite administrativo se ejecuta de manera ágil en las mesas de registro instaladas en los accesos de cada sede.

La entrega de dispositivos ortopédicos o auxiliares auditivos requiere un filtro adicional enfocado en certificar la necesidad física del paciente mediante personal de trabajo social. Los expedientes que no cumplan con la documentación completa no podrán ser procesados para la asignación de estos beneficios tecnológicos.

Los ciudadanos deben presentar copias legibles de sus documentos oficiales para agilizar la apertura de su expediente clínico y asegurar el beneficio correspondiente. El personal administrativo resguarda los datos personales bajo los lineamientos de confidencialidad institucionales vigentes.

INE con domicilio vigente en el municipio de Querétaro.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio reciente de la localidad queretana.

Documento médico oficial que especifique el tipo de apoyo funcional requerido (solo para sillas de ruedas, andaderas o bastones).

La participación activa de las familias queretanas en estas jornadas especiales resulta fundamental para consolidar la cultura de la prevención médica y asegurar la continuidad de los subsidios locales en sectores vulnerables. Las autoridades municipales reiteran la importancia de acudir puntualmente con el expediente completo para agilizar los diagnósticos y garantizar el abasto oportuno de los insumos tecnológicos distribuidos.

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