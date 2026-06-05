Todos los días en la CDMX se llevan a cabo bloqueos, rodadas y diversas movilizaciones que provocan caos vial y si eres automovilista y quieres evitar el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas hoy 5 de junio, para que lo tomes en cuenta y planees tu ruta.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se tienen previstos cierres en:

Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Diagonal San Antonio y Xola, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez a las 11:00 horas.

Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Escuela Superior de Medicina Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, colonia Casco de Santo Tomas, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.

Durante el día habrá manifestaciones en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas en CDMX

Además, se llevarán a cabo rodadas en:

Mateo Saldaña No. 54, Barrio San Lorenzo Tezonco con destino a Morelia, Michoacán.

People For Bikes Coyoacán en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 217, colonia Oxtopulco con rumbo a Los Dinamos, Camino a Los Dinamos, Reserva de los Dinamos, colonia La Carbonera, alcaldía Magdalena Contreras.

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