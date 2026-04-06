Mientras Querétaro multa con hasta $1,173 pesos a conductores que circulen con estos vidrios polarizados, esta es la sanción en Jalisco

Cada estado de México fija sus propias sanciones de tránsito, y la brecha entre ellas puede sorprender a más de un conductor. Mientras Querétaro multa con montos que superan los mil pesos a quienes circulen con vidrios polarizados que impidan ver el interior del vehículo, la sanción en Jalisco por la misma infracción sigue otra escala, y la diferencia vale la pena conocerla antes de salir al volante.

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¿Cuánto cuesta la multa por circular con vidrios polarizados en Jalisco?

El Artículo 360 del reglamento de Jalisco establece que quienes usen cristales que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior de su auto, o que instalen polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas, se exponen a una multa de entre 1 y 5 UMAs. Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, eso equivale a una sanción de entre 117 y 586 pesos.

En Querétaro, el mismo tipo de infracción —instalar cristales polarizados u oscurecidos que dificulten ver el interior del vehículo— dispara una multa de 5 a 10 UMAs. Eso significa entre 586 y 1,173 pesos, prácticamente el doble del máximo que aplica Jalisco.

La comparación es clara: Jalisco es más flexible en el monto, pero el riesgo legal existe en ambos estados. Lo que te puede costar entre 117 y 586 pesos en Guadalajara, puede costarte hasta 1,173 pesos si manejas en Querétaro.

|Getty Images

¿Qué dice la ley y qué debes tramitar para evitar la multa?

El reglamento de Jalisco prohíbe dos supuestos diferenciados: los cristales que impidan totalmente la visibilidad al interior del vehículo, y el polarizado de cualquier intensidad aplicado al parabrisas frontal. Ambos casos caen bajo el mismo artículo 360 y la misma escala de sanción. No importa si el polarizado es parcial en el parabrisas: sigue siendo infracción.

En Querétaro, el Artículo 73 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito agrega un elemento adicional al bolsillo: además de la multa económica, el conductor pierde 1 punto de su licencia de conducir. Eso convierte la infracción en un golpe doble que va más allá del dinero.

Antes de instalar cualquier polarizado, lo más prudente es verificar el porcentaje de transmisión lumínica que permite tu estado y obtener la documentación del proveedor que lo acredite. Una inversión en un servicio certificado puede evitarte una sanción que, dependiendo del estado, supera el salario de un día de trabajo.