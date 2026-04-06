Es ley: Puebla multará a conductores que circulen con este tipo de vidrios polarizados

Una nueva disposición legal pone en el radar a miles de conductores en Puebla. El Orden Jurídico Poblano establece una sanción directa para quienes circulen con cierto tipo de vidrios polarizados en su vehículo, y el rango de la multa en Puebla ya tiene cifra oficial.

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¿Qué vidrios polarizados prohíbe la ley en Puebla?

El Artículo 56, fracción VII del Orden Jurídico Poblano lo deja claro: la sanción aplica a quienes instalen vidrios oscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad al conducir. No se trata de cualquier polarizado, sino de aquellos que comprometen la visión desde el interior del vehículo.

La norma ya es vigente y afecta a todos los conductores que circulen por vías de Puebla con este tipo de modificación. La autoridad tiene base legal para actuar sin necesidad de regulación adicional.

El alcance de la ley cubre tanto vidrios instalados de fábrica con exceso de oscurecimiento como aditamentos colocados posteriormente. Cualquier elemento que reduzca la visibilidad entra en el supuesto sancionable.

¿Cuánto es la multa y cómo se calcula?

La sanción económica va de 4 a 10 UMAs, lo que representa entre $469.24 y $1,173.10 pesos según el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización. El monto exacto queda a criterio de la autoridad dentro de ese rango.

Autos con vidrios polarizados deben tener en cuenta ciertos detalles.|Getty Images

Para los conductores con este tipo de vidrios polarizados, el riesgo es doble: la multa económica y la posible retención del vehículo. La ley no distingue entre uso particular o privado, y podría sumar otro requisito en tu licencia si ignoras el reglamento vial

¿Cómo evitar la multa en Puebla por vidrios polarizados?

La recomendación más directa: revisa el nivel de oscurecimiento de los vidrios de tu vehículo antes de circular por Puebla, especialmente para evitar cometer algún error en días de lluvia. Si instalaste algún aditamento polarizado después de la compra, consulta con un especialista si cumple con la visibilidad mínima exigida por ley.

Retirar cualquier película o aditamento que oscurezca en exceso las ventanas es la forma más sencilla de evitar la sanción. Un taller automotriz puede evaluar si tu polarizado representa un riesgo legal bajo la nueva norma poblana.