En el Estadio Guadalajara se vivirá con pasión la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y para que los aficionados no se preocupen por cómo llegar a los partidos se puso a disposición el servicio “Ride al Estadio”, que facilita el acceso y que operará como una de las principales rutas.

La venta de boletos ya comenzó, por lo que si eres de los afortunados que disfrutarán del partido México vs Corea del Sur, en adn Noticias te damos todos los detalles sobre este servicio, incluyendo los costos y los puntos específicos de donde saldrá el autobús.

¿Cuánto costará el servicio “Ride al Estadio”?

El servicio “Ride al Estadio” operará en diez puntos específicos y permitirá a los aficionados llegar hasta la zona más cercana y autorizada. Tiene un costo de 500 pesos por persona en viaje redondo y podrá adquirirse a través de plataforma Boletomovil.

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¿De dónde sale el “Ride al Estadio”?

Auditorio Telmex

Plaza Patria

Plaza VIVA

Vía Viva en IKEA

Juan Palomar

Parque Metropolitano

Expo Guadalajara

Zona Galerías

Zona San Ignacio

Zona Chapultepec

Los autobuses saldrán cuatro horas antes del comienzo de cada partido y se recomienda llegar con al menos 20 minutos de anticipación.

¿Cómo comprar los boletos para el “Ride al Estadio”?

En la plataforma los aficionados podrán registrar hasta cuatro pasajeros y seleccionar el punto y horario que mejor se adapte a tus necesidades.

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