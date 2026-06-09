Apoyo Mujeres de 18 a 64 años en Edomex: requisitos, fechas y paso a paso para inscribirse

Las mujeres del Estado de México que buscan aprender plomería básica y atender problemas de agua en sus viviendas ya pueden registrarse en la convocatoria de Mujeres Plomeras 2026.

El programa combina acciones teóricas y prácticas con la entrega de herramientas, por lo que las participantes podrán aplicar estos conocimientos en reparaciones e instalaciones sencillas dentro del hogar y, eventualmente, convertirlos en una opción de ingreso.

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¿Qué apoyo pueden recibir?

El programa forma parte de la Secretaría del Agua del Estado de México y está enfocado en enseñar habilidades básicas de plomería. Durante la capacitación, las participantes aprenderán sobre:

Instalaciones

Reparaciones y detección de fugas

Tareas clave para reducir el desperdicio de agua dentro del hogar

La convocatoria señala que las beneficiarias recibirán un curso teórico-práctico de 40 horas y un paquete de herramientas de plomería. Con este apoyo, podrán aplicar lo aprendido en reparaciones sencillas y atender fallas comunes sin depender de terceros.

Requisitos para registrarse

El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años, jefas de familia, que residan en el Estado de México y habiten en una vivienda con problemas de fugas de agua. Aunque el apoyo ha sido referido para mujeres de 18 a 64 años, la convocatoria oficial no precisa un límite máximo de edad y sí establece los perfiles que podrán solicitarlo: .

mujeres que vivan en municipios con recortes en el suministro de agua

residentes de localidades con alta o muy alta marginación

mujeres indígenas

mujeres afromexicanas

mujeres que habiten en municipios con presencia indígena

mujeres repatriadas

víctimas u ofendidas en delitos investigados o juzgados con perspectiva de género

¿Qué documentos se piden?

Para realizar la solicitud, las interesadas deberán tener lista su documentación, ya sea para el registro en línea, por correo o de forma presencial:

Formato de registro de solicitante al programa Mujeres Plomeras

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad o constancia de residencia emitida por la autoridad local

Antes de iniciar el trámite, es importante revisar que los datos coincidan en todos los documentos, ya que cualquier error puede retrasar la revisión de la solicitud o el seguimiento del folio.

¿Cómo hacer el registro?

El registro puede realizarse en línea desde el portal oficial de la Secretaría del Agua del Estado de México, en el apartado Mujeres Plomeras. Ahí, la solicitante deberá capturar la siguiente información:

datos personales

domicilio

CURP

información de contacto

datos relacionados con la situación del agua en su vivienda

Al concluir el registro, el sistema deberá generar un número de folio. Ese dato debe guardarse, ya que servirá para dar seguimiento a la solicitud y consultar los resultados cuando sean publicados por la autoridad correspondiente.

Fechas y registro presencial

La convocatoria abrió registro en línea durante los primeros días de junio y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre, por lo que las interesadas todavía tienen tiempo para reunir sus documentos y completar el trámite. Aun así, conviene no dejarlo para el último momento, ya que la entrega de apoyos puede depender de la demanda y de los espacios disponibles.

El registro también puede realizarse de forma presencial en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga número 206, cuarto piso, colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

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