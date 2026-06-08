SEP: Mañana NO hay clases en este estado por la tormenta tropical Boris; cuándo regresan los alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Puebla anunció que hoy y mañana no hay clases y hasta el próximo 10 de junio. Esto, debido a que la tormenta tropical Boris que ya se encuentra frente a las costas mexicanas, podría tocar tierra en las próximas horas.

La medida busca proteger a los alumnos y docentes de todas las escuelas en 130 municipios de la entidad. Te contamos los detalles.

¿Mañana no hay clases en Puebla?

Ante el pronóstico de intensas lluvias en el estado de Puebla, las autoridades educativas anunciaron que no habrá clases hoy y el martes 9 de junio.

¡Atención! 📢 La dependencia, encabezada por @ManuelVive_, comparte información relevante para toda la comunidad escolar. 🏫#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/goYLbDtxhw — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 8, 2026

La suspensión aplica para todas las escuelas de todos los niveles educativos, en ambos truenos, en la Sierra Norte, Sierra Negra, Sierra Nororiental y Valle de Serdán.

La SEP estatal informó que las clases presenciales están suspendidas; no obstante, los alumnos continuarán sus clases en línea.

Lista de municipios que no tienen clases mañana en Puebla

Este lunes 8 y martes 9 de junio, todas las escuelas de 130 municipios cerrarán sus puertas, en tanto se sienten los efectos de la tormenta tropical Boris en Puebla. Los municipios en los que no habrá clases son los siguientes:

Sierra Norte:

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Chiconcuautla

Chignahuapan

Cuautla

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Honey

Huauchinango

Huitzilan

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Sierra Negra:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

En el Valle de Serdán, la suspensión de clases presenciales será en los municipios: Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac, Palmar de Bravo, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Ciudad Serdán, Libres, Oriental, San José Chiapa, Tlachichuca, Cañada Morelos y Rafael Lara Grajales.

En la Sierra Nororiental se incluyen demarcaciones como Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Hueytamalco, Atempan, Chignautla, Huehuetla, Olintla, Yaonáhuac y Zoquiapan.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en Puebla?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación estatal informó que no habrá clases este lunes 8 y el martes 9 de junio. Por lo que, los alumnos de todos los niveles educativos podrán regresar a sus escuelas el miércoles 10 de junio; sin embargo, es importante mantenerse al tanto de los avisos oficiales, para conocer si se extiende la suspensión de clases.

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