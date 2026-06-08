SEP: Mañana NO hay clases en este estado por la tormenta tropical Boris; cuándo regresan los alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Puebla anunció que hoy y mañana no hay clases y hasta el próximo 10 de junio. Esto, debido a que la tormenta tropical Boris que ya se encuentra frente a las costas mexicanas, podría tocar tierra en las próximas horas.
La medida busca proteger a los alumnos y docentes de todas las escuelas en 130 municipios de la entidad. Te contamos los detalles.
¿Mañana no hay clases en Puebla?
Ante el pronóstico de intensas lluvias en el estado de Puebla, las autoridades educativas anunciaron que no habrá clases hoy y el martes 9 de junio.
La suspensión aplica para todas las escuelas de todos los niveles educativos, en ambos truenos, en la Sierra Norte, Sierra Negra, Sierra Nororiental y Valle de Serdán.
La SEP estatal informó que las clases presenciales están suspendidas; no obstante, los alumnos continuarán sus clases en línea.
Lista de municipios que no tienen clases mañana en Puebla
Este lunes 8 y martes 9 de junio, todas las escuelas de 130 municipios cerrarán sus puertas, en tanto se sienten los efectos de la tormenta tropical Boris en Puebla. Los municipios en los que no habrá clases son los siguientes:
Sierra Norte:
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Cuautla
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Honey
- Huauchinango
- Huitzilan
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
Sierra Negra:
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
En el Valle de Serdán, la suspensión de clases presenciales será en los municipios: Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac, Palmar de Bravo, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Ciudad Serdán, Libres, Oriental, San José Chiapa, Tlachichuca, Cañada Morelos y Rafael Lara Grajales.
En la Sierra Nororiental se incluyen demarcaciones como Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Hueytamalco, Atempan, Chignautla, Huehuetla, Olintla, Yaonáhuac y Zoquiapan.
¿Cuándo regresan a clases los alumnos en Puebla?
Hasta el momento, la Secretaría de Educación estatal informó que no habrá clases este lunes 8 y el martes 9 de junio. Por lo que, los alumnos de todos los niveles educativos podrán regresar a sus escuelas el miércoles 10 de junio; sin embargo, es importante mantenerse al tanto de los avisos oficiales, para conocer si se extiende la suspensión de clases.
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