Jalisco: cierres parciales en Carretera a Chapala afectan acceso al Aeropuerto de Guadalajara

Los trabajos de construcción del nuevo acceso vial al Aeropuerto Internacional de Guadalajara están generando cierres parciales y contraflujos en distintos tramos de la Carretera a Chapala, principalmente en las vías de acceso y zonas aledañas al aeropuerto.

Por ese motivo, tanto el propio aeropuerto como Viva Aerobus emitieron alertas el 2 de junio de 2026 para informar a los pasajeros que partan desde este aeropuerto de Jalisco sobre la situación y prevenir demoras y pérdidas de vuelos.

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¿En qué horarios habrá cierres en la Carretera a Chapala hacia el Aeropuerto de Guadalajara?

De acuerdo con el comunicado oficial del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los cierres parciales en la carretera en dirección a Chapala operan en los siguientes horarios:

Carriles centrales: de 10:00 pm a 2:00 am

de 10:00 pm a 2:00 am Carril lateral: de 2:00 am a 5:00 pm

Aunque los cortes están previstos en horas de la noche, muchas personas transitan por el lugar, en especial para llegar al aeropuerto para tomar un vuelo.

Por este motivo, tanto el Aeropuerto de Guadalajara como Viva Aerobus sugieren a quienes tengan un vuelo programado dentro de estos horarios anticipar su salida y considerar tiempo adicional en su traslado al aeropuerto.

¿Por qué hay obras en el acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara?

Los cierres se deben a la modernización del nuevo acceso vial al aeropuerto de Guadalajara, parte del Plan Maestro de Desarrollo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para el periodo 2025-2029. Las afectaciones se concentran en las vías de acceso y las zonas aledañas al aeropuerto sobre la Carretera a Chapala.

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