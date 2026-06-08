Confirmado en Zapotlanejo: anuncian noticia que impactará en los conductores del municipio

El Gobierno de Zapotlanejo y el Gobierno de Jalisco habilitaron la circulación vehicular en la primera etapa del Libramiento Monte Everest. La apertura de esta obra vial estratégica busca desahogar el tránsito pesado dentro de la cabecera municipal y acortar los tiempos de traslado para los automovilistas locales. El proyecto conectará de forma directa con los corredores hacia Guadalajara, Tototlán y la Región Ciénega.

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¿Cuáles son las comunidades beneficiadas por el nuevo libramiento en Zapotlanejo?

La apertura de esta ruta terrestre a cargo del Gobierno de Zapotlanejo optimiza el paso de mercancías y productos hacia diferentes zonas de Jalisco. Las redes de comunicación conectan los sectores productivos de la periferia con los puntos de abasto de la zona metropolitana.

Enlace con la vía Guadalajara–Zapotlanejo: reducción de la carga vehicular para las unidades que se dirigen hacia el centro del estado.

reducción de la carga vehicular para las unidades que se dirigen hacia el centro del estado. Conexión con el tramo Zapotlanejo–Tototlán: fortalecimiento del dinamismo logístico hacia los municipios que integran Los Altos de Jalisco.

fortalecimiento del dinamismo logístico hacia los municipios que integran Los Altos de Jalisco. Acceso directo a diez colonias locales: beneficio en movilidad y seguridad para más de 30 mil habitantes de los polígonos habitacionales del municipio.

¿Qué características tiene la obra vial a cargo de la SIOP en Jalisco?

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco supervisó la edificación del proyecto vial que dota de mayor seguridad urbana a peatones y transportistas. Los esquemas de construcción sustituyeron las superficies antiguas para garantizar una mayor durabilidad ante el flujo constante de camiones de carga.

El Gobierno de Jalisco ejecutó una inversión inicial de 30 millones de pesos, presupuesto estatal que forma parte de una bolsa acumulada de más de 480 millones de pesos destinados al desarrollo de infraestructura. En esta primera etapa, el dinero se destinó a estos trabajos puntuales:

Pavimentación con concreto hidráulico: colocación de material de alta resistencia a lo largo de un circuito de 276 metros de extensión.

colocación de material de alta resistencia a lo largo de un circuito de 276 metros de extensión. Equipamiento urbano complementario: instalación de banquetas, guarniciones, alumbrado público, señalamiento y redes hidrosanitarias.

instalación de banquetas, guarniciones, alumbrado público, señalamiento y redes hidrosanitarias. Homenaje póstumo en análisis: propuesta formal del Ayuntamiento para modificar el nombre del libramiento para que lleve el nombre de Héctor Álvarez Contreras.

El personal operativo mantendrá recorridos de vigilancia para asegurar que el transporte de carga respete los límites de velocidad permitidos dentro del nuevo circuito urbano.

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