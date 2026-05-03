Giro en la división de bienes en Edomex: proponen reforma para que quien haya hecho el trabajo del hogar se quede con hasta el 50%

El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones una reforma histórica que reconoce las labores domésticas y de cuidado como una aportación económica real, equiparable al sustento financiero en procesos legales de separación.

Esta modificación al Código Civil del Edomex, impulsada por el diputado Alejandro Castro Hernández (PRI), permitirá que jueces valoren el trabajo del hogar en juicios por alimentos, guarda y custodia, y liquidación de bienes. La reforma faculta a quienes se dedicaron al cuidado familiar para exigir una compensación de hasta el 50 por ciento del patrimonio acumulado durante el matrimonio.

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¿Cómo impacta el reconocimiento del trabajo doméstico en los divorcios del Edomex?

La LXI Legislatura mexiquense determinó que el cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad no es una actividad secundaria, sino un pilar del Producto Interno Bruto (PIB) que representa más del 20%.

Cambios clave en la impartición de justicia:

Equivalencia económica: las labores del hogar se consideran ahora aportaciones financieras directas para el sostenimiento del hogar.

las labores del hogar se consideran ahora aportaciones financieras directas para el sostenimiento del hogar. Compensación patrimonial: en casos de separación, la parte que se encargó del hogar puede reclamar hasta la mitad de los bienes adquiridos.

en casos de separación, la parte que se encargó del hogar puede reclamar hasta la mitad de los bienes adquiridos. Autonomía financiera: la medida busca evitar que las mujeres salgan de una relación sin recursos tras décadas de trabajo no remunerado.

la medida busca evitar que las mujeres salgan de una relación sin recursos tras décadas de trabajo no remunerado. Criterio de equidad: el dictamen obliga a los juzgados a considerar estas tareas en el reparto de pensiones alimenticias y custodia.

📰Avanzan reformas para revaloración económica del trabajo en el hogar



➡️Las legisladoras @AnaYurixiLeyva (#PT), Emma Laura Alvarez (#PAN) y @RuthSalinasR (#MC) coincidieron en que las reformas implican un acto de justicia.#Comunicado👇🏾https://t.co/NOb68ld0nA pic.twitter.com/MAB459zk4x — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) April 27, 2026

¿Qué actividades se consideran trabajo del hogar según el Código Civil del Edomex?

El Congreso del Estado de México definió un catálogo de actividades que deben ser cuantificadas económicamente por las autoridades judiciales para garantizar el bienestar de los integrantes de la familia:

Cuidados directos: atención a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. Gestión del hogar: administración de recursos, limpieza y preparación de alimentos. Funcionamiento diario: todas las tareas necesarias para el bienestar y desarrollo de los miembros del núcleo familiar.

¿Cuáles son los requisitos para exigir la compensación económica en 2026?

Para acceder a este derecho, los solicitantes deben acreditar su dedicación al ámbito doméstico ante la Procuraduría General de Justicia y los juzgados familiares correspondientes.

Acreditar tiempo: demostrar el periodo de dedicación exclusiva o mayoritaria a las labores del hogar durante la unión.

demostrar el periodo de dedicación exclusiva o mayoritaria a las labores del hogar durante la unión. Verificar régimen: aplicable principalmente en regímenes de separación de bienes donde hubo una disparidad patrimonial.

aplicable principalmente en regímenes de separación de bienes donde hubo una disparidad patrimonial. Vigencia: la reforma entra en vigor tras su publicación oficial en 2026, aplicable a juicios nuevos y procesos en curso.

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