Giro radical en los programas de vivienda del Edomex: proponen iniciativa para darle prioridad al acceso a este grupo de personas

Inicia un cambio profundo en las reglas para obtener casa propia en suelo mexiquense. Esta propuesta legislativa establece que ciertos sectores reciban atención preferente en todos los programas habitacionales.

El proyecto busca revertir años de exclusión residencial mediante una nueva categoría de beneficiarios. La reforma introduce criterios de priorización funcional según la importancia de las tareas que el trabajador desempeña.

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¿Quiénes son el grupo prioritario para vivienda en Edomex?

La iniciativa establece que el personal de salud y seguridad pública será considerado población prioritaria para ejercer este derecho. Esto beneficia directamente a médicos, enfermeras y policías que operan en los municipios mexiquenses.

El objetivo es que estos servidores públicos accedan a programas de vivienda social bajo criterios de elegibilidad claros. La propuesta afirma que estas medidas son una respuesta proporcional frente a condiciones objetivas de desventaja material.

Muchos de estos trabajadores enfrentan ingresos limitados y una alta movilidad territorial que dificulta su patrimonio. La reforma busca que las reglas de operación se adapten a la realidad económica de estos sectores.

Salud Casa por Casa abre su convocatoria para médicos Reforma busca que médicos y policías no sufran por falta de hogar en Edomex. (Getty Images)

Implementación y beneficios del Programa Estatal de Vivienda

El diseño y evaluación de las metas habitacionales deberá incorporar estos nuevos criterios de priorización. Se aplicarán principios de razonabilidad y disponibilidad presupuestaria para asegurar la viabilidad de cada proyecto.

La atención preferente permitirá que quienes cuidan la salud y la seguridad de la población tengan estabilidad. El Estado de México busca reducir el déficit de construcción con una visión estratégica y humana.

Finalmente, el documento aclara que esto no genera derechos subjetivos exigibles de manera directa e inmediata. Se trata de una guía para que la administración pública oriente sus apoyos hacia quienes desempeñan funciones fundamentales.

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