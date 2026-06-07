Adiós a esta costumbre en el auto: Puebla multará a todos los conductores que lleven así a sus mascotas

Llevar a tu mascota en lugares inadecuados dentro del auto no solo representa un riesgo para el animal y las personas: en Puebla también puede costarte caro. La norma establece sanciones económicas para los conductores que incumplan con el Reglamento.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Puebla sobre el transporte de mascotas?

El artículo 25, fracción XXXI del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Puebla establece que transportar animales en los lugares destinados a pasajeros es una infracción cuando por su condición o volumen impida la visibilidad del conductor o afecte la seguridad de los pasajeros.

La norma también incluye bultos y paquetes bajo la misma lógica: cualquier objeto que reste visibilidad o comprometa la seguridad en el habitáculo queda sujeto a sanción.

Puebla La multa por transportar animales sin restricción en el auto puede llegar a $1,407 pesos. (Getty Imsges)

¿Cuánto cuesta la multa por llevar mascotas sin restricción en el auto en Puebla?

De acuerdo con el tabulador del Reglamento de Tránsito de Puebla, la sanción va de 8 a 12 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que en 2026 equivale a una multa de entre $938.48 y $1,407.72 pesos.

La infracción aplica no solo a mascotas, sino también a bultos, paquetes u otros objetos que se coloquen en los asientos de pasajeros cuando su condición o volumen comprometa la seguridad al volante.

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