Adiós a esta costumbre en el auto: Puebla multará a todos los conductores que lleven así a sus mascotas

Llevar a tu mascota en lugares inadecuados dentro del auto no solo representa un riesgo para el animal y las personas: en Puebla también puede costarte caro. La norma establece sanciones económicas para los conductores que incumplan con el Reglamento.
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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Puebla sobre el transporte de mascotas?
El artículo 25, fracción XXXI del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Puebla establece que transportar animales en los lugares destinados a pasajeros es una infracción cuando por su condición o volumen impida la visibilidad del conductor o afecte la seguridad de los pasajeros.
La norma también incluye bultos y paquetes bajo la misma lógica: cualquier objeto que reste visibilidad o comprometa la seguridad en el habitáculo queda sujeto a sanción.
¿Cuánto cuesta la multa por llevar mascotas sin restricción en el auto en Puebla?
De acuerdo con el tabulador del Reglamento de Tránsito de Puebla, la sanción va de 8 a 12 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que en 2026 equivale a una multa de entre $938.48 y $1,407.72 pesos.
La infracción aplica no solo a mascotas, sino también a bultos, paquetes u otros objetos que se coloquen en los asientos de pasajeros cuando su condición o volumen comprometa la seguridad al volante.
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