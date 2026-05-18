Es oficial en Edomex: lanzan nueva ley de Bienestar Animal y los dueños de mascotas ahora están obligados a cumplir esta norma

El Edomex ha dado un paso significativo en la protección jurídica de los animales con la aprobación por unanimidad en la LXII Legislatura local de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal. Esta legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, introduce cambios fundamentales en la relación entre los ciudadanos y sus animales de compañía, estableciendo nuevas obligaciones para garantizar su bienestar.

Una de las disposiciones más relevantes de esta norma es la creación del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Este padrón funcionará como una base de datos oficial, obligatoria y gratuita para todas las personas que posean, adquieran o adopten un animal de compañía dentro de la entidad, con el objetivo de garantizar su identificación y control.

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Clave Única y requisitos obligatorios en el Edomex

Bajo esta nueva ley, cada animal inscrito en el RUAC recibirá una Clave Única de Registro de Animal de Compañía. Los dueños están obligados a colocarla en la placa de identificación física del animal.

El registro, que será integrado y actualizado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), contendrá información detallada que incluye:

Datos de la persona responsable del animal.

Domicilio donde habita.

Origen del animal (adopción o adquisición).

Historial médico y esquema de vacunación actualizado.

Mascotas Registro de mascotas en Edomex (Getty Images)

Beneficios y el concepto de “familia multiespecie”

La nueva legislación en el Estado de México marca un hito al reconocer formalmente el concepto de “familia multiespecie”, integrando a los animales de compañía como parte del núcleo familiar, lo que fortalece su protección jurídica ante casos de maltrato o abandono.

Además de la identificación, estar inscrito en este padrón será un requisito indispensable para acceder a beneficios públicos.

Las autoridades estatales informaron que, para poder participar en las campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación, los dueños deberán acreditar la inscripción de su mascota en el RUAC. Este trámite también podrá realizarse durante las mismas jornadas oficiales de atención.

La ley reitera la obligación de todas las personas de garantizar el cuidado adecuado, brindar auxilio en caso necesario y evitar cualquier forma de maltrato hacia los seres sintientes.

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