Protege tu identidad: Trucos para pixelar datos sensibles antes de enviar fotos de tu INE por WhatsApp

Puedes pixelar las fotos que envías por WhatsApp de manera muy sencilla.

Puedes pixelar las fotos que envías por WhatsApp de manera muy sencilla.

Enviar imágenes de la Credencial para Votar u otros documentos personales al Instituto Nacional Electoral (INE) es una práctica que se ha vuelto común para completar trámites rápidos. Sin embargo, no hay que olvidar que estos archivos contienen información sensible (como el nombre y el domicilio personal) que facilitan el robo de identidad.

Para evitar verse perjudicados al enviar fotos de credenciales a través de WhatsApp, los usuarios pueden añadir capas de seguridad visual a las fotos antes de que la información salga del dispositivo, por ejemplo, al pixelar las imágenes.

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Paso a paso para pixelar datos sensibles en fotos de Whatsapp

A través de su cuenta de YouTube, el influencer en tecnología romanlohace explica cómo pixelar una imagen en WhatsApp, ya sea para prevenir el robo de datos como para ocultar cualquier información sensible que no quieras compartir.

El paso a paso, tal como explica el influencer es:

Selecciona en tu WhatsApp la imagen que vas a enviar.

la imagen que vas a enviar. Antes de mandar la foto, dale clic al lápiz que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Escoge la última opción (que parece un trazo escrito pero con cuadrados pequeños).

(que parece un trazo escrito pero con cuadrados pequeños). Pinta con tu dedo las partes que quieres difuminar.

con tu dedo las partes que quieres difuminar. Una vez que hayas terminado, presiona OK.

De esta manera, cuando envíes la foto de tus documentos como el CURP o la Credencial para Votar al INE o a cualquier persona, podrás ocultar todo lo que no quieras mostrar de manera ágil y sin necesidad de instalar aplicaciones de edición.

Por qué ocultar información al enviar fotos de documentos personales

Tener en cuenta este pequeño truco para tapar información personal puede resultar de suma importancia para evitar el robo de datos.

Es importante destacar que otras prácticas usadas para evitar que esto suceda, como el uso de mensajes temporales (que solo se pueden ver una vez) no garantizan la seguridad, ya que pueden usarse otros dispositivos para fotografiar la pantalla. Por este motivo, el pixelado ofrece una protección permanente.

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