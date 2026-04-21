Walmart sorprende a sus clientes de Querétaro y todo México con nuevos productos para los fanáticos de Hello Kitty

La fiebre por Hello Kitty no se detiene, y Walmart ha decidido apostar fuerte por este icónico personaje para atraer a sus clientes en todo el país. A través de redes sociales, la influencer conocida como “Señorita Walmart” reveló un reciente hallazgo en los pasillos de la tienda que ha desatado el entusiasmo de los coleccionistas. Se trata de una colección variada que incursiona en categorías poco comunes como el fitness, ofreciendo opciones para todas las edades y necesidades.

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Hello Kitty: ¿Qué artículos de colección y hogar llegaron a las sucursales de Walmart?

La nueva línea de Walmart destaca por su versatilidad en tamaños y usos. Según lo compartido por la creadora de contenido, uno de los lanzamientos más fuertes es la variedad de peluches, disponibles en tres dimensiones distintas: pequeños, medianos y “grandototes” para quienes buscan un elemento decorativo de mayor impacto.

Además del área de juguetería, la colección se extiende a otras secciones del hogar:

Cocina: Se ha puesto a la venta un set de tazón y taza con un empaque diseñado especialmente para regalo, ideal para los amantes del café o los cereales.

Se ha puesto a la venta un set de tazón y taza con un empaque diseñado especialmente para regalo, ideal para los amantes del café o los cereales. Recámara: Para quienes buscan renovar su habitación, la tienda habilitó sets de edrecolchas con estampados de Hello Kitty y sus amigos.

Para quienes buscan renovar su habitación, la tienda habilitó sets de edrecolchas con estampados de Hello Kitty y sus amigos. Tocador: Uno de los productos más elogiados es un espejo de gran tamaño con la silueta del personaje, que se perfila como uno de los artículos que más rápido se agotará.

¿Existen productos deportivos de Hello Kitty en esta nueva línea?

La gran sorpresa de esta temporada es la inclusión de equipo deportivo con la estética del famoso dibujo animado. Walmart ha decidido llevar la ternura de Sanrio al gimnasio o las rutinas de ejercicio en casa, algo que no se veía con frecuencia en colecciones anteriores.

Entre las novedades para los fanáticos del deporte se encuentran:

Polainas: Pesas para tobillos o muñecas con diseños estampados. Cintas deportivas: Accesorios elásticos o de soporte con la temática de la gatita y sus compañeros.

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