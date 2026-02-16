“Lo tuve que dormir": Veterinario en Tijuana narra la extraña consulta con un therian, persona que se identifica como animal

¿Has escuchado hablar de las personas therian? En los últimos días, los therian se han convertido en tendencia, luego de que se realizaran algunas reuniones de personas que se identifican como animales en Uruguay y Buenos Aires. Sin embargo, la historia de un veterinario mexicano llamó la atención de internautas, pues relató su primera consulta con un therian.

Un video se viralizó rápidamente en redes, pues un veterinario en Tijuana contó su sorpresa cuando se presentó en su consultorio una persona therian. Te contamos los detalles del caso.

¿Qué es una persona therian?

Therian es un término que proviene de "therianthropy", palabra compuesta de raíces griegas que significan "bestia" y "ser humano".

Tal y como lo dice la palabra, se trata de personas que se identifican como animales. Suelen llevar disfraces de animales, aunque no se trata de un performance ocasional, sino de un estilo de vida.

Veterinario relata su primera consulta con una persona therian

En redes sociales, se viralizó un video en el que un veterinario de Tijuana relató cómo vivió su primera consulta con una persona therian. El veterinario explica que en un día normal había una persona haciendo fila para pasar a consulta, pero no llevaba ningún animalito con él.

“Y le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?'; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario.

Explicó que tras tomarle las historia clínica, le preguntó al aceite cómo se sentía. Fue entonces, que el therian le comentó que se sentía bien, pero por las noches gritaba, caminaba de un lado a otro y se relacionaba poco con las personas.

Entonces, el veterinario le preguntó su edad. “Tengo 38 años”, dijo el paciente. Por lo que al hacer la conversión, el paciente superaba los 100 años en términos humanos. Por esta razón, el comentó que comenzaría a presentarse demencia senil.

Según el veterinario la solución era dormir al paciente. Aunque el final de la historia es claramente una broma, es posible que ya varios veterinarios hayan vivido una experiencia parecida, sobre todo, con el auge de este estilo de vida. ¿Qué opinas de esta tendencia? Cuéntanos en los comentarios.

