¿En qué fase está la Luna hoy en México? El calendario lunar de marzo 2026

La fase luna cambia cada noche y muchas personas en México consultan el cielo para saber qué etapa del ciclo lunar aparece. El calendario lunar de marzo permite identificar estas variaciones y comprender cómo evoluciona la iluminación del satélite natural visible desde el país.

¿Qué fase de la Luna está hoy en México?

Este 5 de marzo de 2026, la Luna presenta 16 días de edad dentro de su ciclo lunar y se encuentra en fase gibosa menguante visible desde México, con cerca del 95% de su superficie iluminada en el cielo nocturno.

La fase gibosa menguante aparece después de la Luna llena y antes del último cuarto, etapa donde la iluminación comienza a reducirse lentamente mientras el disco lunar aún luce casi completo para observadores en gran parte del país.

Las fases de la Luna durante marzo de 2026

El calendario lunar de marzo de 2026 incluye varias etapas importantes del ciclo natural del satélite terrestre, con cambios visibles cada semana que transforman el aspecto del disco lunar observado desde México durante las noches despejadas.

La fase actual de la Luna ya se puede observar en el cielo de México|Imagen ilustrativa

La siguiente fase destacada será el último cuarto de Luna el 11 de marzo de 2026, momento en que solo la mitad izquierda del satélite aparecerá iluminada desde la Tierra durante las horas de observación nocturna.

El mejor momento para ver la Luna y sus fases

Las fases Creciente y Gibosa Menguante representan las mejores condiciones para la observación telescópica, porque las sombras pronunciadas y la línea del terminador destacan con nitidez los cráteres, montañas y relieves de la superficie lunar en perspectiva tridimensional.

Las ocho fases de la Luna en orden:

Luna Nueva

Luna Creciente

Cuarto Creciente

Gibosa Creciente

Luna Llena Gibosa Menguante (fase actual: 5 de marzo de 2026

Cuarto Menguante

Luna Menguante

Durante el último cuarto de Luna, solo la mitad izquierda del disco lunar aparece iluminada desde la Tierra; según la NASA, este fenómeno suele ser visible desde alrededor de la medianoche hasta aproximadamente el mediodía en horario local mexicano.