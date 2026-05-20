Los amantes de la astronomía deberán marcar una fecha clave en el calendario, pues el cielo se prepara para vivir un evento histórico, se trata del “eclipse solar del siglo”.

Este fenómeno oscurecerá el cielo durante más de seis minutos consecutivos, según datos confirmados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

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¿Cuándo es el eclipse solar del siglo?

Este majestuoso fenómeno astronómico ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta. Una cifra inédita que no volverá a repetirse con esta magnitud hasta dentro de un siglo y medio.

La duración lo convierte en un evento histórico.

¿En México se podrá ver el eclipse solar del siglo?

Lamentablemente, este espectacular evento celestial no será visible desde México. Su trayectoria principal atravesará tres continentes distintos: Europa, África y Asia.

La oscuridad absoluta será perceptible en países como España, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia en Egipto, Sudán, Somalia, Arabia Saudita y Yemen.

Los expertos señalan que el mejor lugar donde se verá la oscuridad completa del eclipse solar será el Estrecho de Gibraltar, atravesando el norte de África, hasta la península Arábiga.

¿Por qué el eclipse solar del siglo durará tanto?

Este fenómeno astronómico se debe a que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), viéndose más grande, mientras que el Sol se ubicará en su punto más lejano (apogeo). El resultado será una “sombra” terrestre excepcionalmente prolongada.

Además, el evento pertenece a la célebre serie astronómica Saros 136. Esta familia de eclipses produce los fenómenos más largos.

Además de la belleza, sitios especializados como Space.com y Eclipse Wise destacan que estos minutos de totalidad permitirán a los científicos estudiar la corona solar con un detalle sin precedentes.

Dicho récord astronómico no se repetirá hasta el 16 de julio de 2114.

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