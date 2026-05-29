Como cada mes, el cielo nos regala eventos astronómicos que no pueden pasar desapercibidos, así que si te gusta observarlos, este mes de junio habrá alineación de planetas, Luna llena de Fresa y la máxima elongación de Mercurio, te decimos cuándo puedes mirarlos.
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Calendario de eventos astronómicos de junio 2026
- 3 de junio: Luna cerca de Nunki
- 5 de junio: Venus cerca de Cástor
- 7 de junio: Pico de las Ariétidas dirunas, Venus cerca de Pólux
- 9 de junio: Luna cerca de Neptuno, Venus cerca de Júpiter, Mercurio en dicotomía
- 10 de junio: Luna cerca de Saturno
- 12 de junio: Luna cerca de Marte y Alineación planetaria Júpiter, Venus y Mercurio
- 13 de junio: Pléyades cerca de la Luna, Luna cerca de Urano
- 15 de junio: Superluna nueva, Asteroide 14 Irene en oposición y Mercurio en máxima elongación oriental
- 16 de junio: Luna cerca de Mercurio
- 17 de junio: Luna cerca de Pólux, Luna cerca de Júpiter y Ocultación lunar de Venus
- 18 de junio: Ocultación lunar del Pesebre y Mercurio cerca de Pólux
- 19 de junio: Ocultación lunar de Régulo y Venus cerca del cúmulo del Pesebre
- 21 de junio: Solsticio de junio
- 22 de junio: Pico de las Bootidas de junio
- 23 de junio: Luna cerca de Spica
- 25 de junio: Mercurio cerca e Júpiter
- 27 de junio: Ocultación lunar de Antares
- 28 de junio: Marte cerca de las Pléyades
- 29 de junio: Mercurio se vuelve retrógrado y Luna llena de Fresa
- 30 de junio: Luna cerca de Nunki
Fases lunares de junio
Las principales fases lunares de junio 2026 serán:
- Cuarto menguante: 8 de junio 10:00 GMT
- Luna Nueva: 15 de junio 02:54 GMT
- Cuarto creciente: 21 de junio 21:55 GMT
- Luna llena: 29 de junio 23:57 GMT
Solsticio de junio
Además, el 21 de junio a las 08:25 GMT serpa el solsticio donde el hemisferio norte se inclina más directamente hacia el Sol y trae el día más largo y la noche más corta del año. Este evento marca el primer día del verano.
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