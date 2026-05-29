Como cada mes, el cielo nos regala eventos astronómicos que no pueden pasar desapercibidos, así que si te gusta observarlos, este mes de junio habrá alineación de planetas, Luna llena de Fresa y la máxima elongación de Mercurio, te decimos cuándo puedes mirarlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Calendario de eventos astronómicos de junio 2026

3 de junio: Luna cerca de Nunki

cerca de Nunki 5 de junio: Venus cerca de Cástor

cerca de Cástor 7 de junio: Pico de las Ariétidas dirunas, Venus cerca de Pólux

9 de junio: Luna cerca de Neptuno, Venus cerca de Júpiter, Mercurio en dicotomía

10 de junio: Luna cerca de Saturno

cerca de Saturno 12 de junio: Luna cerca de Marte y Alineación planetaria Júpiter, Venus y Mercurio

13 de junio: Pléyades cerca de la Luna, Luna cerca de Urano

15 de junio: Superluna nueva , Asteroide 14 Irene en oposición y Mercurio en máxima elongación oriental

, Asteroide 14 Irene en oposición y Mercurio en máxima elongación oriental 16 de junio: Luna cerca de Mercurio

17 de junio: Luna cerca de Pólux, Luna cerca de Júpiter y Ocultación lunar de Venus

y Ocultación lunar de Venus 18 de junio: Ocultación lunar del Pesebre y Mercurio cerca de Pólux

19 de junio: Ocultación lunar de Régulo y Venus cerca del cúmulo del Pesebre

y Venus cerca del cúmulo del Pesebre 21 de junio: Solsticio de junio

22 de junio: Pico de las Bootidas de junio

23 de junio: Luna cerca de Spica

25 de junio: Mercurio cerca e Júpiter

cerca e Júpiter 27 de junio: Ocultación lunar de Antares

28 de junio: Marte cerca de las Pléyades

29 de junio: Mercurio se vuelve retrógrado y Luna llena de Fresa

30 de junio: Luna cerca de Nunki

Fases lunares de junio

Las principales fases lunares de junio 2026 serán:

Cuarto menguante: 8 de junio 10:00 GMT

Luna Nueva: 15 de junio 02:54 GMT

Cuarto creciente: 21 de junio 21:55 GMT

Luna llena: 29 de junio 23:57 GMT

Solsticio de junio

Además, el 21 de junio a las 08:25 GMT serpa el solsticio donde el hemisferio norte se inclina más directamente hacia el Sol y trae el día más largo y la noche más corta del año. Este evento marca el primer día del verano.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.