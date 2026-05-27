Es oficial: Guanajuato está buscando a personas de 100 años para contar sus historias

En Guanajuato, ya está abierta una convocatoria enfocada en localizar a personas de 100 años o más que vivan en cualquier municipio del estado. La iniciativa lleva por nombre “Historias Centenarias” y busca recuperar testimonios, recuerdos y experiencias de vida de adultos mayores.

El proyecto es impulsado por el Sistema DIF Estatal Guanajuato y permanecerá disponible hasta el próximo 10 de agosto de 2026.

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¿Qué es “Historias Centenarias” y qué busca en Guanajuato?

La convocatoria fue creada para identificar a hombres y mujeres que ya cumplieron 100 años o estén próximos a alcanzar esa edad, con el objetivo de documentar sus historias de vida y reconocer su trayectoria dentro de sus comunidades.

De acuerdo con el DIF Estatal, el proyecto también busca preservar parte de la memoria social de Guanajuato mediante relatos relacionados con tradiciones, cambios culturales y experiencias familiares ocurridas a lo largo de distintas generaciones.

El presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, pidió apoyo ciudadano para localizar a más personas adultas mayores que puedan integrarse al proyecto.

Autoridades estatales señalaron que la participación de la población será importante debido a que muchas personas mayores no utilizan redes sociales, teléfonos móviles o plataformas digitales de forma constante.

Si conoces a una persona de 💯 años o más ¡ayúdanos a encontrarla y compartir su historia! 💙



📅 La convocatoria #HistoriasCentenarias estará abierta hasta el 10 de agosto de 2026.



📲 Regístrala aquí: https://t.co/IxkE5ECkBD#DIFerenteParaLaGente pic.twitter.com/RTKSUXJmWi — DIF Estatal Guanajuato (@difgente) May 16, 2026

¿Cómo se realiza el registro para “Historias Centenarias”?

El DIF Estatal habilitó una plataforma digital para recopilar información básica de las personas mayores de 100 años o próximas a cumplirlos.

Las personas interesadas deberán compartir algunos datos generales para que personal de la dependencia pueda contactar posteriormente a las familias y dar seguimiento a cada caso.

La convocatoria permanecerá abierta del 12 de mayo al 10 de agosto de 2026 y aplica para habitantes de cualquier municipio del estado.

Para participar, se solicitarán datos como:

nombre de la persona adulta mayor

edad

municipio donde vive

datos básicos de contacto

información de algún familiar o persona cercana

La iniciativa también forma parte de estrategias enfocadas en atención y acompañamiento para personas adultas mayores dentro de la entidad.

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