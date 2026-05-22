Giro en la educación de Guanajuato: anuncian medida que impactará en las escuelas del estado

Las escuelas de Guanajuato recibirán mejoras en su infraestructura para hacer frente a las altas temperaturas. La decisión demandará una inversión de 100 millones de pesos. Las medidas precisas a las que se destinara el dinero aún no están definidas, pero las autoridades adelantaron que se realizará un diagnóstico para determinar qué planteles tendrán prioridad.

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¿Qué mejoras podrían recibir las aulas de las escuelas públicas de Guanajuato?

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que se destinarán recursos adicionales a ventilación y rehabilitación de aulas, lo que supondrá un giro en la educación en un contexto de altas temperaturas.

El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, señaló que la inversión probablemente se destine a ventiladores, aunque aclaró que la decisión final dependerá del diagnóstico. Además, descartó la posibilidad de aires acondicionados por su costo: “Aires acondicionados no hay manera, pero seguramente terminarán derivando en ventiladores”, dijo.

¿Cuánto dinero se destinará a las escuelas de Guanajuato y en qué se usará?

La inversión adicional anunciada es de 100 millones de pesos, que se suman a los 415 millones ya contemplados para el mantenimiento y mejora de 242 escuelas previamente identificadas con necesidades urgentes.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) realizará un diagnóstico integral para priorizar los planteles que más lo requieran. No obstante, no se precisaron fechas de inicio de obras ni plazos de entrega.

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