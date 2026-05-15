Es oficial en Guanajuato: rehabilitan línea de alumbrado en puntos clave de Salamanca

Salamanca continúa con trabajos de rehabilitación y mejora del alumbrado público en distintos puntos del municipio, donde en los últimos meses se han realizado cambios de luminarias, reparación de líneas eléctricas y mantenimiento de postes dañados.

Además de las reparaciones en infraestructura existente, el gobierno local también informó sobre el avance con la colocación de nuevas luminarias LED en colonias, avenidas y comunidades rurales.

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¿Qué trabajos de alumbrado se realizan en Salamanca?

La Dirección de Alumbrado Público de Salamanca informó que las cuadrillas realizan labores de rehabilitación de líneas eléctricas, cambio de luminarias dañadas y mantenimiento de postes y circuitos en distintos puntos del municipio. Los trabajos incluyen también la instalación de reflectores y focos en zonas con baja visibilidad.

El programa de intervención contempla tanto áreas urbanas como rurales. De acuerdo con el gobierno municipal encabezado por César Prieto, una de las prioridades es atender comunidades donde existían problemas constantes de iluminación y fallas eléctricas.

Entre las zonas donde ya se reportaron acciones se encuentran:

Loma de San Antonio

Los Prieto

Comaleros

El Coecillo

San José de Mendoza

San José Temascatio

Perico de Razo

Avenida del Parque

El Cerrito

Otros sectores de Salamanca

Cambio de rehabilitación en Salamanca. Los trabajos incluyen también la instalación de reflectores y focos en zonas con baja visibilidad.

¿Cuántas luminarias nuevas se han instalado?

Las autoridades de Guanajuato informaron que entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se colocaron más de 840 luminarias LED nuevas en diferentes puntos del municipio.

El gobierno local indicó también que las luminarias cuentan con una vida útil más amplia y garantía de hasta 10 años, además de representar un menor consumo de energía en comparación con sistemas tradicionales. Con ello también se busca reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio.

¿Qué zonas de Salamanca han sido intervenidas?

Entre otros puntos donde se han reportado trabajos de rehabilitación destacan la calle Obregón, el Parque San Antonio y sectores cercanos a la colonia 18 de Marzo.

En reportes previos, el municipio confirmó trabajos de mantenimiento en vialidades como Faja de Oro, Bicentenario e Hidalgo, además de comunidades como Valtierrilla y Cerro Gordo. Parte de las intervenciones consistieron en sustituir luminarias antiguas y reparar circuitos dañados.

¿Qué papel han tenido los reportes ciudadanos?

El gobierno de Salamanca informó que muchas de las acciones recientes se realizan a partir de solicitudes y reportes hechos por habitantes del municipio. Tan solo durante el actual programa de atención se contabilizaron 1,399 reportes relacionados con fallas en luminarias, circuitos y postes.

Las autoridades destacaron que la participación ciudadana ha permitido identificar con mayor rapidez los puntos donde existen problemas de iluminación, facilitando la intervención de las cuadrillas de Alumbrado Público.

El municipio pidió a la población continuar reportando fallas en el servicio para agilizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura en colonias, avenidas y comunidades rurales.

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