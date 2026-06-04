Giro radical en la justicia penal de Jalisco: proponen endurecer castigos a adolescentes por homicidio

El Congreso de la Unión analiza un giro radical en materia de seguridad y justicia ciudadana. Una nueva iniciativa de reforma constitucional busca modificar la manera en que los adolescentes rinden cuentas ante la ley cuando cometen delitos graves. La propuesta impacta de forma directa a las familias mexicanas y abre un debate profundo sobre la delincuencia juvenil.

La medida pretende transformar por completo las sanciones para quienes participen en homicidios. El proyecto busca terminar con la sensación de impunidad que generan las penas actuales en el país. El cambio constitucional promete dividir opiniones en todos los sectores políticos y sociales de la República Mexicana.

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¿De qué trata la reforma de justicia para adolescentes en Jalisco?

La diputada Brenda Carrera García impulsa la iniciativa de reforma constitucional en el país. Su propuesta establece que los menores de entre 12 y 17 años que cometan homicidio doloso o feminicidio reciban las penas del Código Penal común. Esto suspende la aplicación exclusiva de las medidas de internamiento suave que rigen hoy en día en México.

La legislación vigente marca un límite muy bajo de permanencia en centros de reclusión. Actualmente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla un máximo de dos oraciones por párrafo. La legisladora califica este castigo como insuficiente ante el dolor irreparable de las familias de las víctimas.

El objetivo central apunta a dar una respuesta contundente a la crisis de violencia institucional. La iniciativa busca frenar el reclutamiento de jóvenes por parte de células del crimen organizado en territorio nacional. Diversas naciones ya juzgan como adultos a los menores por delitos graves, según los argumentos presentados en el proyecto.

¿Cuáles son las nuevas penas de prisión propuestas en México?

El proyecto estipula castigos severos con varias décadas de cárcel para los agresores. La reforma fija sanciones de 12 a 18 años de prisión en los casos comprobados de homicidio doloso. Por otra parte, las conductas tipificadas como feminicidio alcanzan penalidades extremas que van desde los 40 hasta los 70 años de encierro obligatorio.

Los datos oficiales confirman un incremento en la participación de menores en actividades delictivas. La Estadística Sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley del INEGI reporta más de 32 mil jóvenes imputados en el país. Las conductas más recurrentes en este sector incluyen el narcomenudeo y el robo con violencia según las mediciones institucionales.

La propuesta avanza hacia el Congreso de la Unión para su discusión y dictaminación definitiva. La autora de la reforma aclara que el plan no busca criminalizar a la juventud de forma indiscriminada. El foco principal radica en proteger el tejido social y garantizar que ningún asesinato quede sin el castigo que merece.

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