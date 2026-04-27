Es oficial en Puebla: lanzan iniciativa con penas de hasta 10 años de cárcel a quienes ingresen celulares a los penales

La multa puede ir de 3 a 6 años de prisión por ingresar o usar dispositivos sin autorización.

La multa puede ir de 3 a 6 años de prisión por ingresar o usar dispositivos sin autorización. | Getty Images

El uso ilegal de celulares dentro de cárceles en Puebla podría castigarse con mayor severidad. Gracias a una nueva iniciativa presentada en el Congreso local, se plantean sanciones que van desde varios años de prisión hasta castigos más duros cuando estos dispositivos se utilicen para cometer delitos.

La propuesta fue impulsada por el diputado José Miguel Trujillo de Ita y busca modificar el Código Penal del estado para castigar la introducción y uso no autorizado de teléfonos celulares u otros equipos con acceso a internet dentro de centros penitenciarios.

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¿Qué castigos contempla la iniciativa?

El proyecto plantea distintas sanciones dependiendo del caso. Entre los principales puntos destacan:

De 3 a 6 años de prisión por ingresar o usar dispositivos sin autorización

por ingresar o usar dispositivos sin autorización Multas de hasta 500 UMA

De 4 a 8 años de prisión si el responsable es personal penitenciario

si el responsable es personal penitenciario Multas de hasta mil UMA y destitución del cargo en estos casos

y en estos casos Hasta 10 años de prisión si los dispositivos se utilizan para cometer delitos como extorsión o fraude

También se contemplan sanciones más severas cuando exista participación de directivos o funcionarios dentro de los penales.

Presenta el diputado José Miguel Trujillo de Ita iniciativa para tipificar el uso ilegal de dispositivos electrónicos en penales#enterate pic.twitter.com/0dI0pL7JJM — Controversia Puebla (@ControversiaPu4) April 21, 2026

¿Por qué buscan endurecer las penas?

Uno de los principales objetivos es frenar delitos que, según autoridades, se siguen operando desde el interior de las cárceles, especialmente esquemas de extorsión telefónica y fraudes en Puebla.

El acceso a celulares permite que algunas personas privadas de la libertad mantengan comunicación constante con el exterior, lo que ha facilitado la operación de redes delictivas incluso desde centros de reinserción social.

¿Qué otros cambios propone la iniciativa?

Además del tema penitenciario, el legislador también presentó una propuesta para sancionar a instituciones educativas que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La intención es evitar que estudiantes sean engañados por escuelas que no cuentan con autorización oficial, y que aun así ofrecen servicios educativos sin cumplir con los requisitos legales.

¿Qué sigue para esta propuesta?

Al tratarse de una iniciativa, el planteamiento deberá ser analizado y discutido en el Congreso del Estado de Puebla antes de poder aprobarse y entrar en vigor.

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