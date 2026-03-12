Es oficial: Jalisco perdonará el 100% de multas y 90% de recargos a estos contribuyentes desde marzo hasta mayo 2026

La Secretaría de la Hacienda Pública en Jalisco anunció un programa de descuentos masivos para contribuyentes con adeudos estatales. El esquema ofrece la condonación del 100% en multas y el 90% en recargos hasta mayo de 2026.

Esta medida busca robustecer el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa (FINEDUC), el cual recibe una tercera parte de la recaudación del Impuesto sobre la Nómina. El beneficio aplica para deudas de refrendo vehicular, impuestos sobre hospedaje y adquisición de vehículos generados hasta el ejercicio fiscal 2025.

Calendario de descuentos y adeudos estatales en Jalisco

El Servicio Estatal Tributario (SET) implementó un calendario escalonado que reduce el porcentaje de beneficio conforme avanza el año. La autoridad estatal eliminó diversos requisitos de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes para agilizar la regularización de personas físicas y morales de manera inmediata.

El esquema de beneficios vigentes para 2026 establece:

Marzo a mayo: 100% de descuento en multas y 90% en recargos.

La condonación no aplica sobre el impuesto base, sino exclusivamente sobre los accesorios generados por la falta de pago oportuno. El sistema aplica los beneficios de manera automática al momento de liquidar el adeudo a través de la plataforma estatal o en oficinas recaudadoras físicas.

Requisitos para obtener el descuento en recargos y multas en Jalisco

La mejora regulatoria impulsada por la Hacienda Pública simplificó el proceso de alta para nuevas empresas y ciudadanos. Los recursos obtenidos se destinarán directamente a la construcción y equipamiento de escuelas bajo el Programa Operativo Anual de Recaudación.

Para acceder a los beneficios y trámites presenciales se requiere:

Identificar adeudo: Ingresar el número de placa o cuenta estatal en la plataforma de pago. Generar referencia: Obtener el documento de pago con los descuentos aplicados de forma inmediata. Acudir a oficinas: Visitar la Dirección General de Orientación y Servicios en calle Magisterio #1499, Guadalajara, para nuevas altas.

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales 2026 mantendrá su vigencia máxima hasta el 30 de noviembre. Los contribuyentes que realicen su trámite durante el primer trimestre obtendrán el ahorro más significativo antes de que el tabulador de descuentos disminuya automáticamente al iniciar el mes de junio.