Jalisco prepara multas para todas las personas que cometan esta infracción en la calle

Un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos ocurrirá pronto en el occidente del país. El marco legal de la entidad contempla duros castigos para quienes obstaculicen el libre tránsito en las avenidas. Las autoridades aplicarán severas sanciones a la brevedad. El reglamento estatal cambia sus lineamientos operativos.

El objetivo central radica en limpiar los espacios públicos de actividades clandestinas o molestas. Los operativos vigilarán colonias conflictivas de la zona metropolitana de forma prioritaria. Existen reportes vecinales constantes sobre estas conductas. La policía vial vigilará los puntos identificados.

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¿Por qué aplicarán multas para todas las personas en Jalisco?

El gobierno estatal sanciona a quienes realicen trabajos de reparación mecánica en la vía pública. Esta medida busca eliminar los talleres improvisados sobre las banquetas y carriles de circulación. Queda estrictamente prohibido arreglar autos afuera de los domicilios. La medida protege peatones de forma integral.

El sustento jurídico emana directamente del Artículo 360, fracción XIII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Dicho apartado prohíbe explícitamente conductas que pongan en riesgo la integridad de los peatones y conductores. La normativa sanciona conductas que entorpezcan el paso vehicular.

La única excepción permitida ocurre en situaciones de emergencia justificada en plena ruta. Si tu coche sufre una avería repentina, podrás solucionar el desperfecto técnico momentáneamente. Los casos fortuitos califican dentro de la tolerancia oficial. Debes usar señalamientos vial para tu protección.

Cualquier mantenimiento preventivo o estético debe suceder dentro de predios particulares cerrados. Los dueños de negocios mecánicos enfrentarán el retiro de unidades con grúa. Los operativos inician pronto en toda el área urbana. Evita sanciones económicas fuertes este año fiscal.

Multas por cristales polarizados. Queda prohibido reparar vehículos mecánicos en la vía pública. (Getty Images)

Costo de las infracciones por invadir la vía pública en Jalisco

Los conductores que cometan esta infracción pagarán montos calculados con la Unidad de Medida y Actualización. El castigo financiero oscila entre 1 y 5 UMA, según la gravedad determinada por el juez calificador. El costo varía bastante según cada situación particular. El desembolso afecta finanzas familiares de inmediato.

La equivalencia monetaria actual implica un pago que va desde $117.31 hasta $586.55 pesos mexicanos. El infractor debe acudir a las oficinas recaudadoras estatales para liberar su vehículo. La reincidencia duplica costos del trámite administrativo. Paga a tiempo tus deudas con la autoridad.

La recaudación derivada de estos conceptos financiará programas de bacheo y balizamiento en los municipios. Las autoridades locales publicarán los informes de resultados en sus portales de transparencia correspondientes. Los recursos mejorarán calles de las localidades. La planeación urbana avanza con dinero recaudado.

Evita usar la banqueta para composturas mayores si deseas cuidar tu patrimonio familiar. Busca espacios adecuados para el mantenimiento vehicular de tus unidades motorizadas.

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