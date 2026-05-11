Últimos días en Toluca: esta es la fecha límite para el canje de armas en el municipio del Edomex

El tiempo se acaba. Los vecinos de Toluca, en el Estado de México (Edomex), tienen una oportunidad concreta de contribuir a la seguridad de su ciudad, y los días disponibles para hacerlo son cada vez menos. El municipio lleva adelante el Canje de Armas 2026, una iniciativa que busca reducir la violencia y avanzar hacia una comunidad más pacífica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde se realiza el Canje de Armas 2026 en Toluca?

El operativo está activo del 4 al 16 de mayo de 2026. Quienes deseen participar deben acercarse durante ese período, ya que una vez vencida la fecha no habrá posibilidad de sumarse a esta edición del programa.

La Plaza Fray Andrés de Castro, en el municipio de Toluca, es el punto de encuentro elegido para facilitar el acceso de la mayor cantidad posible de ciudadanos, centralizando el operativo en un espacio público conocido por los toluqueños.

¿En qué consiste el canje de armas?

Según se detalla en el sitio web oficial del Gobierno de Edomex, el Programa Canje de Armas “es una iniciativa preventiva de seguridad pública que une a los tres niveles de gobierno y fortalece la confianza ciudadana”.

Consiste en recolectar armas de fuego, cartuchos y explosivos para su destrucción. Las personas entregan el armamento de forma voluntaria, anónima, pacífica y acordada a cambio de un incentivo económico. El objetivo es prevenir hechos violentos y promover la paz.

Un punto importante de la iniciativa que se lleva a cabo en Edomex es que el procedimiento es realizado por parte de personal capacitado y no tiene consecuencias legales para los participantes.

Los días que quedan hasta el 16 de mayo son una ventana de tiempo limitada. Si tenés un arma en tu hogar y querés entregarla, este es el momento de acercarte a la Plaza Fray Andrés de Castro y participar del Canje de Armas 2026 en Toluca.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.