Es oficial en Jalisco: multarán a todos los conductores que realicen esta peligrosa maniobra en carretera

Aunque rebasar a un vehículo en carretera se ha vuelto una práctica común entre conductores, por un sinfín de razones como dejar atrás a vehículos que circulan a menor velocidad o simplemente por “prisa”, en Jalisco, existe una restricción a esta acción que contempla importantes sanciones: rebasar en línea continua.

El Artículo 363 de la legislación local es muy claro al prohibir esta maniobra por el peligro que puede representar para otros conductores y para el mismo automovilista que realice el “rebase”.

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¿Qué maniobra puede generar multas en carreteras de Jalisco?

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en su fracción V del Artículo 363, existe total prohibición para todas las personas que rebasen en línea continua sobre carreteras del estado.

Lo anterior significa que está prohibido rebasar a otros vehículos cuando se circula sobre un tramo de carretera marcado con línea continua, ya que esta señal indica que no es seguro invadir el carril contrario.

Esta restricción se aplica en zonas donde las condiciones de la vía, como curvas, poca visibilidad o tramos de riesgo, hacen peligrosa cualquier maniobra de adelantamiento.

Cuando se puede rebasar en Jalisco. Solo en carreteras con líneas discontinuas, está permitido el rebase. (IVAN ALVARADO/REUTERS)

Según la misma ley, la multa va de 10 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a $1,173 y $3,519 pesos en 2026.

¿En qué casos sí está permitido rebasar?

Las líneas discontinuas permiten adelantar a otros vehículos siempre que exista suficiente visibilidad y no se ponga en riesgo a otros automovilistas.

En cambio, la línea continua indica que no es seguro invadir el carril contrario en ese tramo carretero.

¿Qué otras conductas sanciona la Ley de Movilidad de Jalisco?

La legislación estatal también contempla multas para otras conductas consideradas peligrosas al volante.

Entre ellas están:

Circular en sentido contrario

Exceder los límites de velocidad

Circular por acotamientos sin justificación

No usar cinturón de seguridad

Este tipo de faltas puede detectarse durante patrullajes y operativos carreteros en distintos puntos del estado.

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