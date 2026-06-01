Es oficial por COEPRISS: prohíben extracción y consumo de ostiones y almejas en esta zona de Sinaloa

Aunque la extracción y venta de mariscos forma parte de la actividad económica de Sinaloa, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado (COEPRISS) ordenó suspender temporalmente la extracción, venta y consumo de algunos productos del mar.

La medida aplica para la Bahía Santa María, ubicada entre municipios como Navolato y Angostura, luego de detectarse fitoplancton tóxico por encima de los niveles permitidos.

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¿Qué productos quedaron prohibidos en esta zona de Sinaloa?

El cierre precautorio emitido por COEPRISS aplica para:

Extracción de moluscos bivalvos

Almacenamiento húmedo

Comercialización

Consumo de productos provenientes de la Bahía Santa María

Entre los productos que las autoridades recomendaron evitar están:

Ostiones

Almejas

Otros moluscos extraídos de la zona

La restricción permanecerá vigente hasta nuevo aviso de las autoridades sanitarias.

¿Por qué se emitió esta alerta sanitaria?

La alerta fue emitida después de que autoridades detectaran presencia de fitoplancton tóxico por arriba de los niveles permitidos. Este tipo de agente está formado por microorganismos marinos que viven naturalmente en el agua y forman parte del ecosistema del océano.

Sin embargo, algunas especies pueden multiplicarse en exceso y producir toxinas dañinas, fenómeno conocido comúnmente como “marea roja”.

Cuando esto ocurre, ostiones, almejas y otros moluscos pueden absorber estas sustancias al filtrar agua para alimentarse, lo que representa un riesgo para las personas que los consuman.

¿Por qué los ostiones contaminados pueden verse normales?

Uno de los principales riesgos durante este tipo de alertas sanitarias es que los moluscos contaminados no presentan cambios visibles. De acuerdo con autoridades sanitarias, las toxinas marinas no alteran el color, olor ni sabor de ostiones, almejas y otros moluscos bivalvos.

Consumir este tipo de moluscos puede provocar distintos malestares y complicaciones de salud.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Náuseas

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

Mareos

Hormigueo o entumecimiento

En casos más graves, algunas toxinas pueden afectar el sistema nervioso y requerir atención médica inmediata. Por lo anterior, se recomienda a la población evitar el consumo de organismos provenientes de esta zona hasta que se levante la restricción sanitaria.

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