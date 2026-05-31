Escuelas cerradas este 1 de junio por paro de la CNTE; estos son los alumnos que no tiene clases

La noticia del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha puesto en alerta a padres y madres de familia que ya se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases este lunes 1 de junio.

Aunque el calendario SEP no tiene marcado el 1 de junio es un día inhábil, miles de alumnos podrían quedarse sin clases en las escuelas donde los docentes se sumen a las movilizaciones. Te contamos cuáles son los alumnos que no tendrán clases este lunes.

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¿Cuándo es el paro de la CNTE?

La CNTE convocó a un paro nacional a partir del 1 de junio de 2026, acompañado por movilizaciones y una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Además, el magisterio disidente contempla instalar un plantón en la capital del país mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

¿Por qué la SEP suspende clases el lunes 1 de junio?

La SEP no decretó una suspensión general de clases para el lunes 1 de junio. De acuerdo con el calendario oficial, la fecha no aparece como día de descanso obligatorio ni de suspensión de labores docentes.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Sin embargo, algunas escuelas sí podrían suspender clases debido a que maestros afiliados a la CNTE participarán en el paro nacional. Por ello, los alumnos que estudian en planteles ubicados en estados con fuerte presencia de la Coordinadora podrían verse afectados; por ejemplo, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, Baja California y algunas zonas de la Ciudad de México.

Ante esta situación, la recomendación para madres, padres y tutores es consultar directamente con cada escuela para confirmar si habrá clases presenciales.

¿Cuándo termina oficialmente el ciclo escolar 2025-2026?

Luego de diversos ajustes que fueron analizados por las autoridades educativas, el calendario oficial de la SEP mantiene como fecha de conclusión del ciclo escolar el 15 de julio de 2026 para educación básica.

No obstante, al menos 10 entidades de la República Mexicana adelantaron el fin del ciclo escolar 2025-2026 como una medida para salvaguardar la salud de alumnos y docentes ante las altas temperaturas pronosticadas, debido a la ola de calor.

Por ahora, el 1 de junio sigue siendo un día normal de clases para la SEP, pero el paro de la CNTE podría provocar cierres temporales en algunas escuelas. La clave será mantenerse atento a los avisos de cada escuela y de las autoridades educativas estatales durante las próximas horas.

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