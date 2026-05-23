Es oficial en Baja California: exigen controlar la calidad del agua de esta playa por riesgos de contaminación

Diversas playas de Baja California han sido clasificadas en distintos momentos como no aptas para uso recreativo por la presencia de enterococos fecales, un indicador de contaminación por aguas residuales. Ante esa situación, y con la temporada vacacional en puerta, se presentó en el Congreso del estado un exhorto para exigir monitoreo permanente y acciones correctivas en Playas de Rosarito.

La exposición a aguas contaminadas puede provocar infecciones gastrointestinales, de la piel y respiratorias, lo que convierte la calidad del agua en zonas recreativas en un asunto directo de salud pública, advierte.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué alertan sobre la calidad del agua en las playas de Rosarito, Baja California?

En el exhorto, el diputado de Baja California Fidel Mogollón Pérez señaló que la problemática puede estar vinculada con:

Descargas sin tratamiento adecuado

Fallas en infraestructura sanitaria

Escurrimientos contaminantes en la zona costera

El legislador advirtió que la proximidad de la temporada vacacional incrementará significativamente la afluencia turística en las Playas de Rosarito, lo que hace indispensable actuar de inmediato.

El exhorto fue dirigido a cuatro instituciones, a quienes se les solicita que informen sobre resultados recientes de monitoreo, permisos de descarga, estado de la infraestructura de saneamiento, capacidad de tratamiento y acciones de limpieza y prevención implementadas en el municipio:

COFEPRIS

CONAGUA

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

¿Qué medidas se piden para proteger a quienes visitan las playas de Rosarito?

La propuesta plantea fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar monitoreos permanentes, transparentes y técnicamente sustentados. Además, exige implementar acciones correctivas y preventivas que reduzcan los riesgos sanitarios y ambientales en la zona costera de Baja California.

Entre las inquietudes planteadas destacan el costo económico del saneamiento para las familias, la transparencia en el manejo de los recursos destinados al programa y la efectividad real de las estrategias aplicadas hasta ahora.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.