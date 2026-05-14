Cambia la tenencia de animales en Baja California Sur: proponen reforma que impactará en todas las personas que tengan mascotas

La Mesa Directiva de la XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur dio un paso decisivo hacia la protección animal al turnar a comisiones una iniciativa que busca transformar el estatus legal de las mascotas en el estado. La propuesta tiene como eje central el reconocimiento de los animales como seres sintientes, estableciendo que su adopción y cuidado implican siempre una tutela responsable.

Esta reforma, impulsada por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, propone modificaciones técnicas de alto impacto al Código Civil para el Estado de Baja California Sur. Específicamente, se busca reformar la denominación del Capítulo II del Título Cuarto del Libro Segundo, la fracción V del artículo 758, los artículos 880 y 881, además de adicionar el artículo 862 Bis.

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La iniciativa en Baja California Sur que cambia la tutela de animales en el estado

La iniciativa se fundamenta en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha determinado que los animales no deben ser vistos como meros objetos, sino como seres merecedores de protección jurídica. El legislador retomó la sentencia del Amparo en Revisión 163/2018 de la Primera Sala, subrayando que una sociedad justa debe proteger a quienes poseen capacidad de sentir.

¿Cambia la ley? La iniciativa busca el reconocimiento de los animales como seres sintientes. (Archivo)

A nivel internacional, la propuesta se alinea con los postulados de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El argumento central es que el bienestar animal es un componente esencial del derecho humano a un medio ambiente sano. La forma en que tratamos a la fauna impacta directamente en la biodiversidad y, por consecuencia, en el bienestar de todas las personas en ciudades como La Paz o Los Cabos.

¿Cómo impacta la reforma al Código Civil de BCS en la tutela responsable de mascotas?

Con la adición del artículo 862 Bis y las reformas a los artículos 880 y 881, la legislación estatal busca garantizar que cualquier persona que decida tener un animal bajo su cargo asuma una responsabilidad plena. Esto se hará en total concordancia con la Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja California Sur.

Puntos clave del nuevo marco legal en BCS:

Tutela obligatoria: La adopción ya no se verá solo como posesión, sino como el compromiso legal de garantizar el bienestar del animal.

La adopción ya no se verá solo como posesión, sino como el compromiso legal de garantizar el bienestar del animal. Salud de los ecosistemas: Se reconoce formalmente que proteger a los animales es proteger la salud pública y el equilibrio ambiental.

Se reconoce formalmente que proteger a los animales es proteger la salud pública y el equilibrio ambiental. Seguridad jurídica: Los cambios en los artículos del Código Civil cierran la puerta a interpretaciones que desprotegían a las mascotas en litigios o casos de abandono.

Los cambios en los artículos del Código Civil cierran la puerta a interpretaciones que desprotegían a las mascotas en litigios o casos de abandono. Sustentabilidad: La reforma promueve un modelo de convivencia que prioriza la vida y la integridad de los seres sintientes sobre criterios puramente económicos.

La iniciativa ha sido turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como a la de Ecología y Medio Ambiente para su análisis detallado antes de ser votada en el pleno.

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