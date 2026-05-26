Giro en las escuelas de Baja California: presentan iniciativa con patrullajes en horarios de entradas y salidas

La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Baja California para implementar de forma urgente una estrategia integral de vigilancia perimetral en los planteles escolares.

La propuesta legislativa busca que la Secretaría de Educación del Estado y las policías municipales coordinen operativos fijos en las zonas escolares de la entidad. El proyecto de prevención del delito fue presentado tras el asalto con arma blanca perpetrado contra un menor en la Escuela Secundaria Técnica No. 32 en Mexicali. Los legisladores locales deberán votar la viabilidad de establecer patrullajes obligatorios en los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

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¿Cuáles son las acciones que contempla la propuesta de seguridad escolar?

De aprobarse por el pleno del Poder Legislativo de Baja California, la estrategia mandatará la coordinación institucional para blindar la integridad física de la comunidad estudiantil desde el nivel básico hasta el medio superior.

Ejes principales de la iniciativa:

Patrullajes preventivos: presencia policial en los accesos de las escuelas durante los horarios de alta afluencia de alumnos.

presencia policial en los accesos de las escuelas durante los horarios de alta afluencia de alumnos. Supervisión de zonas comunes: capacitar formalmente al personal administrativo y docente para resguardar áreas vulnerables internas como los sanitarios y canchas.

capacitar formalmente al personal administrativo y docente para resguardar áreas vulnerables internas como los sanitarios y canchas. Mesas de diagnóstico: mesas de trabajo permanentes con directivos, asociaciones de padres de familia y especialistas para evaluar la violencia escolar.

mesas de trabajo permanentes con directivos, asociaciones de padres de familia y especialistas para evaluar la violencia escolar. Focalización geográfica: operativos de contención específicos en los polígonos habitacionales identificados con alta criminalidad.

¿Cómo funcionaría la ampliación del programa D.A.R.E. si se aprueba la ley?

El proyecto de la legisladora plantea que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, junto con las dependencias de los demás municipios, refuercen la aplicación del modelo Drug Abuse Resistance Education con estos objetivos principales:

Resolución pacífica de conflictos: impartir técnicas de mediación escolar para frenar conductas de acoso e intimidación entre estudiantes. Manejo de emociones: fortalecer las capacidades individuales de los alumnos para la toma de decisiones asertivas dentro del entorno escolar. Rechazo a la violencia: capacitar a la comunidad de padres de familia para la detección de conductas de riesgo antes de que se cometan faltas graves.

¿Cuál es el estatus de la iniciativa de estrategia integral de seguridad escolar en Baja California?

La propuesta de la diputada María Yolanda Gaona Medina fue turnada a las comisiones parlamentarias correspondientes, donde los diputados evaluarán su viabilidad técnica y presupuestal antes de enviarla al pleno para su votación definitiva.

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