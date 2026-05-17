Giro en los trámites de adultos mayores en Edomex: aprueban reforma que impactará en 2,3 millones de personas

Las personas adultas mayores del Estado de México podrían enfrentar menos obstáculos al realizar trámites gubernamentales luego de que el Congreso local aprobara una reforma para garantizar atención prioritaria en oficinas estatales y municipales.

La medida busca beneficiar a cerca de 2.3 millones de personas mayores en la entidad, quienes ahora deberán recibir atención preferente, rápida y con mejores condiciones en procedimientos y servicios públicos.

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¿Qué cambia para los adultos mayores en el Estado de México?

Según lo informado, la LXII Legislatura mexiquense aprobó modificaciones a la Ley del Adulto Mayor estatal para establecer que dependencias del gobierno estatal, ayuntamientos y organismos auxiliares deberán ofrecer atención preferente a personas adultas mayores.

La reforma, impulsada por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, contempla que las instituciones implementen mecanismos visibles y accesibles para garantizar este derecho dentro de sus oficinas y servicios.

¿Qué tipo de atención deberán recibir las personas mayores?

La reforma establece que la atención deberá ser prioritaria, digna y ágil en todos los trámites, servicios y procedimientos ofrecidos por instituciones públicas estatales y municipales.

Esto incluye desde orientación más clara hasta facilidades en filas, ventanillas y procesos administrativos para personas que puedan tener limitaciones físicas o problemas de salud asociados a la edad.

El dictamen aprobado señala que muchas personas adultas mayores enfrentan actualmente condiciones complicadas en oficinas gubernamentales, principalmente por tiempos largos de espera y falta de infraestructura adecuada para la espera o proceso.

¿Cuándo entrará en vigor las nuevas disposiciones en el Edomex?

Hasta ahora, el Congreso mexiquense únicamente aprobó la reforma, por lo que todavía no se ha informado una fecha oficial para su entrada en vigor en dependencias estatales y municipales.

Las autoridades tampoco han detallado cuándo comenzarán a aplicarse los nuevos mecanismos de atención preferente para personas adultas mayores en oficinas públicas del Estado de México.

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