Baja California confirma el motivo por el que no instalan Alerta Sísmica como en CDMX: “Nuestro caso es diferente”

Baja California pone fin al debate sobre la Alerta Sísmica. Tras los recientes movimientos telúricos registrados en la región y la inquietud ciudadana sobre por qué la entidad no cuenta con un sistema similar al que opera en Ciudad de México, la autoridad estatal salió a explicar las razones técnicas que hacen inviable replicar el modelo en territorio bajacaliforniano.

Las declaraciones llegaron en un contexto sensible: el reciente enjambre sísmico registrado en Brawley (California, Estados Unidos), perceptible en Mexicali, reavivó la preocupación de la población sobre las herramientas de prevención disponibles en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

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¿Por qué Baja California no tiene Alerta Sísmica como en la CDMX?

El coordinador estatal de Protección Civil de Baja California, Salvador Cervantes Hernández, fue directo al explicar la diferencia fundamental entre ambas regiones. La razón no es presupuestal ni de voluntad política, sino estrictamente geográfica y técnica.

Mientras que en Ciudad de México la Alerta Sísmica puede advertir la llegada de un sismo hasta con 120 segundos de antelación, en Baja California el sistema se activaría casi a la par del movimiento, ya que los epicentros se ubican demasiado cerca de las zonas pobladas. Esto deja prácticamente nulo el margen de reacción para los habitantes.

“Nuestro caso es diferente al de la Ciudad de México porque los epicentros están muy cerca. La alerta nos llegaría casi al mismo tiempo que el sismo, por lo que solo serviría para confirmar que se está registrando un movimiento, no para anticiparlo”, explicó Cervantes Hernández.

¿Cómo funciona la Alerta Sísmica de la CDMX y por qué no aplica a BC?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) opera con base en una red de sensores instalados a lo largo de la costa del Pacífico, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Cuando estos sensores detectan un movimiento telúrico, envían una señal que viaja más rápido que las ondas sísmicas, lo que permite a las ciudades alejadas del epicentro recibir el aviso con tiempo suficiente para reaccionar.

La diferencia con Baja California está en la cercanía del epicentro:

Caso CDMX : los epicentros suelen ubicarse a más de 300 kilómetros de la capital, lo que permite hasta 120 segundos de anticipación.

: los epicentros suelen ubicarse a más de 300 kilómetros de la capital, lo que permite hasta 120 segundos de anticipación. Caso Baja California: las fallas activas se localizan dentro o muy cerca de las zonas urbanas, por lo que el tiempo de viaje de la señal es prácticamente el mismo que el de las ondas sísmicas.

Esta condición geológica única hace que un sistema tradicional de alertamiento no genere los beneficios esperados en la entidad fronteriza.

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¿Por qué Baja California tiene tanta actividad sísmica?

Baja California es considerada una de las zonas con mayor actividad sísmica de México por su ubicación geológica. Cervantes Hernández explicó que la entidad enfrenta dos factores de riesgo simultáneos:

Fallas geológicas derivadas de la Falla de San Andrés : la entidad se ubica sobre el sistema de fallas más activo de América del Norte.

: la entidad se ubica sobre el sistema de fallas más activo de América del Norte. Zona de subducción en el Pacífico: aumenta la probabilidad de sismos de gran magnitud frente a las costas.

Solo en el Valle de Mexicali se registran cientos de movimientos telúricos al año, la mayoría de baja intensidad y sin daños. El antecedente más relevante en la memoria reciente es el sismo del 4 de abril de 2010 en Mexicali, conocido como el Sismo de El Mayor-Cucapah, con magnitud 7.2.

¿Qué alternativas tiene Baja California para prevenir sismos?

Ante la imposibilidad técnica de replicar el modelo de Alerta Sísmica de la CDMX, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California (CEPCBC) impulsa una estrategia basada en prevención, resiliencia y educación ciudadana. Las acciones principales incluyen:

Simulacros nacionales periódicos : el más reciente, el Primer Simulacro Nacional 2026, contó con la participación de más de 316 mil personas en los siete municipios del estado.

: el más reciente, el Primer Simulacro Nacional 2026, contó con la participación de más de 316 mil personas en los siete municipios del estado. Aplicaciones móviles del Gobierno Federal : sistemas de alerta a través de dispositivos móviles en coordinación con la federación.

: sistemas de alerta a través de dispositivos móviles en coordinación con la federación. Atlas estatal de riesgos actualizado periódicamente.

actualizado periódicamente. Normas de construcción adaptadas a la alta sismicidad de la región.

adaptadas a la alta sismicidad de la región. Plan Familiar de Protección Civil difundido casa por casa.

“No existe tecnología capaz de predecir los sismos. La única forma de reducir riesgos es mediante la preparación y la generación de resiliencia. Estos simulacros permiten saber cómo actuar en caso de evacuación y fortalecer estrategias de prevención”, subrayó el funcionario estatal.

Alerta sismica en Mexico Las alertas llegan con hasta con 120 segundos de antelación. (Getty Images)

¿Qué debe hacer un ciudadano en Baja California ante un sismo?

La Coordinación Estatal de Protección Civil compartió las recomendaciones básicas para que las familias bajacalifornianas estén preparadas. Antes del sismo conviene:

Contar con un Plan Familiar de Protección Civil que identifique zonas seguras dentro y fuera del hogar.

que identifique zonas seguras dentro y fuera del hogar. Revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad.

Tener lista una Mochila de Emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio portátil, silbato y documentos importantes protegidos.

Durante un sismo, las recomendaciones son:

Conservar la calma y no correr hacia las salidas.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Después del movimiento, las autoridades sugieren revisar las condiciones del inmueble, mantenerse alerta ante posibles réplicas y seguir únicamente la información oficial emitida por Protección Civil.

¿Cuál es el panorama sísmico para Baja California en 2026?

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha encabezado los recientes simulacros estatales bajo escenarios de alta exigencia, como la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 34 kilómetros de Maneadero. La intención es que la entidad esté preparada para responder ante eventos de gran magnitud, considerando que la región no cuenta con la posibilidad técnica de un sistema de alerta como el del centro del país.

La apuesta es clara: ante la imposibilidad de anticipar el movimiento, Baja California pone toda su estrategia en la cultura preventiva y la rápida capacidad de respuesta de sus habitantes y autoridades.

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