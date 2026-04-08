Bill Gates afirma que estos son los únicos empleos que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial
El mismísimo Bill Gates reveló los trabajos que sobrevivirán tras la implementación de la Inteligencia Artificial y qué habilidades desarrollar para formar parte del mundo laboral.
La Inteligencia Artificial (IA) transforma el mundo laboral rápidamente y ante la incertidumbre global, Bill Gates decidió hablar sin rodeos o tapujos sobre los trabajos que sobrevivirán y seguirán siendo relevantes en el futuro. Su análisis destaca los empleos que, solo en su opinión, perdurarán más allá de los chatbots.
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De acuerdo con el empresario, la IA no elimina todos los empleos, sino que redefine los roles, no puede realizar tareas automatizadas sin intervención humana, la cual sigue siendo crucial en ciertos campos debido a la complejidad, creatividad y capacidades en toma de decisiones.
Empleos que sobrevivirán a la IA
Según Bill Gates, estos son los tres empleos que sobrevivirán a la IA:
- Programadores: Aunque los chatbots ya son capaces de generar códigos, cometen errores y necesitan supervisión humana para diseñar, corregir y mejorar los sistemas de IA
- Biólogos e investigadores científicos: La creatividad, intuición y pensamiento crítico para crear hipótesis y experimentos no las puede hacer la IA
- Expertos en energía: El sector es complejo para que la IA lo gestione sola, hay factores estratégicos, económicos y técnicos imprevisibles que seguirán requiriendo experiencia y criterio humano
Trabajos que serán reemplazados por la IA
Son los que realizan tareas repetitivas y predecibles, principalmente en sectores administrativos, industriales y de atención básica como:
- Capturistas de datos
- Operadores de procesos rutinarios
- Atención al cliente automatizable
- Trabajos logísticos simples
La IA eficientiza el trabajo, pero no eliminará todos los empleos
Bill Gates subrayó que el cambio es estructural, pero no destructivo, lo que significa que la IA no reemplazará la toma de decisiones complejas ni el pensamiento estratégico.
Los campos como la ingeniería, ciencia, energía y biología seguirán requiriendo de intervención humana ya que necesitan de un buen juicio, innovación y monitoreo constante para prosperar.
¿Deberías preocuparte porque te reemplace la IA?
El dueño de Microsoft señaló que el mercado está creando nuevas oportunidades laborales a la par de que evoluciona, por lo que la clave es adaptarse y combinar habilidades técnicas con pensamiento crítico para que en un futuro póximo el trabajo sea un híbrido entre humanos y tecnología.
Habilidades que debes tener según Bill Gates
- Pensamiento crítico
- Creatividad
- Uso de la IA como herramienta
- Toma de decisiones complejas
- Capacitación constante en tu rama
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