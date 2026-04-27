Iniciativa de ley para regular la Inteligencia Artificial en México

Se cuestionan la necesidad de una regulación tan amplia y apresurada, señalando que podría derivar en censura y vulnerar derechos fundamentales, sin antes abordar problemas preexistentes en el ecosistema digital del país.

• La Iniciativa Legislativa, busca crear una “Ley General” para la IA y establecer nuevas instituciones reguladoras.

Actualmente, el debate sobre esta iniciativa está bloqueado en la comisión especializada del Senado.

Es descrita como “árida” y “complicada”, introduciendo nuevos conceptos e instituciones.

La exposición de motivos de la iniciativa hace referencia a modelos de la Unión Europea, OCDE, Estados Unidos y China.

Hace falta un de debate Integral: Ya que que una ley de tal magnitud requiere la integración de voces de diversos sectores (desarrolladores, académicos, ONG, medios de comunicación) y no solo del ámbito político o gubernamental.

Se dice que es un proceso “Al Vapor”: La iniciativa es vista como apresurada y sin la debida discusión con expertos, que es crucial para un tema de avance global como la IA.

Se enfrenta a graves problemas en su ecosistema de internet que deberían abordarse antes la IA, tales como:

- Baja alfabetización digital y mediática, llevando a una dependencia excesiva del internet como fuente de información.

- Alta prevalencia de discursos de odio, noticias falsas (fake news), ciberacoso y robo de datos personales.

- México figura entre los principales países en producción y consumo de pornografía infantil.

- Deficientes estándares de ciberseguridad, con ataques constantes a instituciones financieras y públicas, incluyendo hackeos a dependencias federales de seguridad.

Existen riesgos de Censura y Autoritarismo:

- La iniciativa propone prohibir sistemas que generen “contenidos sintéticos engañosos que impliquen manipulación política y desinformación electoral”, términos que carecen de definiciones claras y podrían ser interpretados arbitrariamente.

- La nueva institución propuesta tendría la facultad de “ordenar la suspensión o el cese de operaciones de cualquier sistema de inteligencia artificial para garantizar los derechos de audiencia”.

Esto podría convertirse en un “ministerio de la verdad” bajo control gubernamental, decidiendo qué es verdad y qué no, lo que representa una “mordaza” o “censura disfrazada”.

Pone en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia misma.

Históricamente, leyes para combatir la desinformación han sido usadas contra opositores políticos, medios críticos y líderes de la sociedad civil, derivando en persecución política y estados autoritarios.

Se citó un incidente donde un funcionario federal acusó a los medios de usar IA para desinformar sobre un evento en Palacio Nacional, lo que luego se desmintió, ilustrando el riesgo del uso político de tales facultades.

Las “leyes exprés” no suelen solucionar problemas de fondo.

Intentar “frenar” la IA podría generar un mercado negro controlado por el crimen organizado, similar a lo ocurrido con la prohibición de los vapeadores.

Restringir el uso de la IA en México podría generar una brecha de conocimiento y habilidades en futuras generaciones, dejándolas en desventaja frente a ciudadanos de otros países donde la IA es potenciada y regulada de manera constructiva.

La ley, tal como está planteada, podría perjudicar el desarrollo político, social y académico de los mexicanos.

En conclusión, es necesario un debate profundo y multidisciplinario para una regulación de IA, que primero aborde los problemas digitales existentes y garantice la libertad de expresión, en lugar de crear una herramienta de censura bajo el pretexto de estabilidad democrática.