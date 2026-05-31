Confirmado por el INAI: este es el único caso en que compartir las imágenes de tu cámara de seguridad no es ilegal

Cada vez es más común que videos captados por cámaras de seguridad terminen circulando en redes sociales, grupos de WhatsApp o plataformas digitales.

Sin embargo, pocas personas saben que existe un escenario muy específico en el que compartir estas grabaciones sí está permitido por la legislación mexicana: cuando el material sirve como evidencia de un posible delito.

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¿En qué caso sí puedes compartir videos de cámaras de seguridad?

El extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señaló, en un comunicado del año 2025, que las grabaciones de sistemas de videovigilancia sí pueden entregarse a terceros cuando forman parte de una denuncia por hechos posiblemente delictivos.

En estos casos, las imágenes pueden presentarse ante el Ministerio Público como evidencia para apoyar investigaciones o procedimientos legales. Fuera de ese escenario, compartir fotografías o videos captados por cámaras privadas puede vulnerar el derecho a la privacidad de otras personas.

El punto clave es que cualquier grabación donde aparezcan personas identificables entra dentro de las normas de protección de datos personales.

¿De cuánto es la multa por compartir imágenes de videovigilancia?

Los Artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares contemplan sanciones para quienes recaben o transfieran datos personales sin consentimiento cuando la ley exige autorización expresa.

Las multas van de 200 a 320 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA 2026 de $117.31 pesos, las sanciones pueden ir de $23 mil 462 pesos hasta $37 millones 539 mil 200 pesos.

Cuidado al compartir material de tu cámara. Las multas por difundir material de este tipo va desde los 23 mil pesos. (Archivo TV Azteca)

¿Es ilegal publicar videos de cámaras de seguridad en redes sociales?

La ley mexicana establece que difundir grabaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales sin consentimiento puede generar sanciones económicas.

Esto incluye videos compartidos en Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram o grupos vecinales donde suelen difundirse robos, accidentes o situaciones sospechosas sin autorización de las personas involucradas.

¿Qué pasa si tu cámara de seguridad graba la calle o la casa del vecino?

El INAI también señala que las cámaras instaladas en casas o negocios deben evitar captar espacios privados de terceros, como patios, ventanas o accesos de viviendas vecinas.

Aunque estos sistemas pueden grabar parte de la vía pública con fines de seguridad, especialistas recomiendan limitar el ángulo de visión únicamente a las áreas necesarias para proteger el inmueble y evitar conflictos relacionados con privacidad.

También aconsejan colocar avisos visibles que informen sobre la existencia de sistemas de videovigilancia, principalmente en comercios, oficinas y condominios.

Tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), derivada de las reformas aprobadas en materia de simplificación administrativa y transparencia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió parte de las funciones relacionadas con la protección de datos personales en México.

Con estos cambios, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quedó como la instancia responsable de supervisar el cumplimiento de las leyes relacionadas con protección de datos personales en México, incluidas aquellas que regulan el uso de imágenes y grabaciones donde puedan identificarse personas.

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