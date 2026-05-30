A pesar de que la CDMX estará bajo la mayor presión logística del año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) planea “sabotear” la agenda de la FIFA en el marco de la Copa del Mundo.

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Según su publicación de redes sociales, se llevará a cabo este 1 de junio del 2026 a partir de las 09:00 horas de la mañana con puntos de concentración que partirán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, dejando afectadas las vialidades:

Avenida Hidalgo

16 de Septiembre

El objetivo principal de la CNTE es acampar en el la plancha del Zócalo, donde estará la sede del FIFA Fan Fest, y como alternativa, también planean tomar Monumento a la Revolución.

La magnitud de la protesta será abismal, pues esperan alrededor de 50 mil profesores de 29 estados, con gran presencia de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

¿Qué exige la CNTE y cuáles zonas del Mundial 2026 estarán en riesgo?

La CNTE busca presionar al gobierno para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial 100%, amenazando que si no les resuelven su consigna “¡si no hay solución, no rueda su balón!"

Cabe destacar que la CDMX estará al límite con los 5 partidos oficiales en el que le tocará ser anfitrión, que son los siguientes:

11 de junio con el partido Inaugural de México

17 y 24 de junio en la fase de grupos

30 de junio los dieciseisavos de final

5 de julio los octavos de final