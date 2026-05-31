Amanda, el primer ciclón tropical de la temporada 2026 en el océano Pacífico, es vigilado tanto por expertos estadounidenses como mexicanos, después de que comenzara su proceso de formación como una zona de baja presión frente a las costas de Baja California.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) alertó sobre este sistema que tiene una probabilidad de 90% de convertirse en una depresión tropical durante los primeros siete días de junio, justo en el mes en que comienza la temporada de lluvias este año. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), está al pendiente de estos indicios meteorológicos.

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Este fenómeno se ubica frente a las costas mexicanas y si evoluciona favorablemente se convertiría en el primer ciclón tropical de la temporada 2026 y llevaría el nombre de Amanda, el cual se sumaría a las tormentas y fuertes lluvias ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

¿Cuándo se formará el primer ciclón tropical?

De acuerdo con las previsiones del SMN, la formación de Amanda podría comenzar el martes 2 de junio, al suroeste de las costas de Baja California Sur.

Hasta el momento, los pronósticos señalan que este ciclón no afectará al territorio mexicano, sin embargo el viento y el calor del mar determinarán su evolución y su trayectoria.

¿Qué categoría alcanzará Amanda en el océano Pacífico?

Todavía no se sabe qué categoría podría alcanzar Amanda, en caso de que se confirme su formación como ciclón, pero todos los sistemas pueden evolucionar rápidamente y llegar a ser huracanes si las condiciones son óptimas.

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