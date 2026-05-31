Buenas noticias para los turistas que tienen planeado visitar el estado de Yucatán en los próximos días, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que la zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá sus puertas a partir de este lunes 1 de junio de 2026.

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¿Qué pasó en la zona arqueológica de Chichén Itzá?

Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas con mayor afluencia turística en la Península de Yucatán, permaneció cerrada durante 12 días debido a un conflicto con las actividades comerciales de artesanos que laboran en el lugar.

A través de un comunicado, se informó que autoridades llegaron a un acuerdo con los artesanos y comerciantes que permitirá la reapertura del recinto a partir de mañana 1 de junio en su horario habitual.

Fueron casi dos semanas de conflicto en donde permaneció cerrada la zona arqueológica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las Nuevas Siete Maravillas, pero tras llegar a un acuerdo, se determinó que esta reapertura forma parte de la estrategia integral de ordenamiento con la que se busca fortalecer la estrategia turística y brindar una mejor experiencia a visitantes nacionales y extranjeros.

#INAHInforma | El INAH informa que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrirá al público el 1 de junio de 2026 en su horario habitual, como parte de las acciones de ordenamiento que fortalecen la actividad turística y benefician a las comunidades vinculadas con el sitio. pic.twitter.com/Gdk3dp82PW — INAH (@INAHmx) May 31, 2026

¿Cuál es el horario de operaciones en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá?

Si quieres visitar esta zona arqueológica en los próximos días, te recordamos que el horario de servicio es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., solo toma precauciones, pues las taquillas cierran a las 4:00 p.m.

Estos son los precios para acceder a Chichén Itzá:

Adultos (Mayores de 13 años): $697 MXN

Niños (3-12 años de edad): $105 MXN

Ciudadanos mexicanos: $310 MXN

Locales (Ciudadanos de Yucatán): $105 MXN

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