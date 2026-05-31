La megamarcha de la CNTE prevista para este lunes 1 de junio afectará vialidades de suma importancia y ocasionará bloqueos en puntos estratégicos de la Ciudad de México (CDMX) como parte del comienzo oficial del paro nacional, el cual convoca a los maestros de todos los estados de la República Mexicana.

Bajo el lema “Todos a la capital del país” y “La Huelga va”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prometen paralizar las entradas a la CDMX, así como las calles y avenidas de la alcaldía Cuauhtémoc, tras no llegar a un acuerdo con las autoridades del país.

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¿A qué hora es la megamarcha de la CNTE en CDMX?

La megamarcha de la CNTE comenzará a las 9:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y tendrá como destino el Zócalo de la CDMX. Al llegar a la Plaza de la Constitución harán un plantón indefinido.

¿Qué calles tendrán bloqueos?

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

Eje Central

5 de Mayo

16 de Septiembre

Los bloqueos de la CNTE podrían afectar también Circuito Interior, los accesos de la CDMX, además de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.

¿Por qué marchará la CNTE?

Por la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Por un sistema de seguridad social solidario

Por la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum

Por un aumento salarial del 100%

Por un aumento en el presupuesto a la educación y salud

Por la reinstalación de los cesados y justicia social

¿En dónde habrá marchas de la CNTE?

Este paro nacional provocará movilizaciones en varios estados de México, entre ellos Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Puebla, lo que significa que será una de las huelgas más grandes en los últimos años.

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