SEP: Estos son los alumnos de primaria que pueden reprobar año tras fallo de la SCJN

¿Se puede reprobar en primaria 2026? La duda volvió a crecer entre padres y madres de familia luego del reciente debate sobre los criterios de evaluación escolar en México y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Actualmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece mecanismos de evaluación continua en educación básica; sin embargo, eso no significa que todos los alumnos avancen de grado de manera automática. En ciertos casos, sí existe la posibilidad de repetir año en primaria y también en secundaria. Te contamos los detalles.

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¿La SEP prohíbe reprobar?

No. La SEP no prohíbe totalmente reprobar, aunque en años recientes impulsó modelos educativos enfocados en reducir el rezago escolar y evitar el abandono estudiantil.

De acuerdo con los criterios vigentes, los alumnos de primero de primaria suelen tener mayor flexibilidad para avanzar de grado, debido a que esas etapas son consideradas de adaptación y desarrollo inicial de habilidades básicas.

Sin embargo, a partir de segundo de primaria, los estudiantes sí pueden ser evaluados con criterios más estrictos relacionados con asistencia, desempeño académico y cumplimiento de aprendizajes fundamentales.

La discusión tomó relevancia después de que la SCJN analizara temas relacionados con el derecho a la educación y la permanencia escolar, lo que generó confusión entre familias sobre si ya no se puede reprobar en México.

¿Cuándo un alumno repite de año?

La SEP señala que un estudiante puede repetir año cuando no alcanza los aprendizajes mínimos requeridos, es decir un promedio de 6, o acumula un rezago importante en distintas materias.

La SCJN ratificó recientemente el acuerdo de evaluación 10/09/23 de la SEP sobre la reprobación de estudiantes de escuelas públicas y privadas en los tres niveles de educación básica, la cual establece las normas generales para la evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes de educación básica en México.

En primaria, las escuelas realizan evaluaciones periódicas y acompañamiento académico antes de determinar si un alumno debe permanecer en el mismo grado. La decisión también involucra a docentes, directivos y, en algunos casos, a madres y padres de familia.

En secundaria, el proceso es diferente y depende del número de materias no acreditadas.

La SEP ha reiterado que el objetivo principal es evitar el abandono escolar y reforzar el aprendizaje, pero también reconoce que repetir año puede aplicarse en situaciones donde exista un rezago académico considerable.

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