A pesar de que es fin de semana, los bloqueos en carreteras afectan a miles de automovilistas hoy domingo 31 de mayo. Es por ello que si estás por salir de tu casa rumbo a tu destino te recomendamos checar antes los puntos más afectados.

También te recomendamos planear bien tu semana, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) paralizará carreteras y calles en diferentes estados el 1 de junio y hará una megamarcha por su paro nacional.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Querétaro

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 53 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, después de un accidente en el que terminó volcado un vehículo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 53, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y volcadura de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 31, 2026

Carretera Tuxpan-Tampico

Se registra cierre parcial de circulación por un vehículo incendiado tras presentar una falla mecánica cerca del kilómetro 098+300 de la carretera Tuxpan-Tampico , en Veracruz. Guardia Nacional pide a los conductores evitar la zona.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #VehículoIncendiado derivado a una falla mecánica cerca del km 098+300, de la Tuxpan-Tampico. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2r4jQlOULR — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 31, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 31 de la autopista La Tinaja-Isla, dirección La Tinaja, debido a un accidente. Los servicios de emergencia realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 31, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 31, 2026

Autopista Tijuana-Ensenada

Después de que la circulación estuviera detenida por dos horas por un accidente, se restableció el paso en el kilómetro 22 de la autopista Tijuana-Ensenada, dirección Tijuana. El tramo opera de manera normal, pero los conductores deben manejar con precaución.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Tijuana - Ensenada, km 22, dirección Tijuana. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️. — CAPUFE (@CAPUFE) May 31, 2026

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