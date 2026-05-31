A pesar de que es fin de semana, los bloqueos en carreteras afectan a miles de automovilistas hoy domingo 31 de mayo. Es por ello que si estás por salir de tu casa rumbo a tu destino te recomendamos checar antes los puntos más afectados.
También te recomendamos planear bien tu semana, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) paralizará carreteras y calles en diferentes estados el 1 de junio y hará una megamarcha por su paro nacional.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista México-Querétaro
Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 53 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, después de un accidente en el que terminó volcado un vehículo.
Carretera Tuxpan-Tampico
Se registra cierre parcial de circulación por un vehículo incendiado tras presentar una falla mecánica cerca del kilómetro 098+300 de la carretera Tuxpan-Tampico , en Veracruz. Guardia Nacional pide a los conductores evitar la zona.
Autopista La Tinaja-Isla
Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 31 de la autopista La Tinaja-Isla, dirección La Tinaja, debido a un accidente. Los servicios de emergencia realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.
Autopista Tijuana-Ensenada
Después de que la circulación estuviera detenida por dos horas por un accidente, se restableció el paso en el kilómetro 22 de la autopista Tijuana-Ensenada, dirección Tijuana. El tramo opera de manera normal, pero los conductores deben manejar con precaución.
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