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Caos vial CDMX: Bloqueos en calles y avenidas importantes hoy 31 de mayo
/México/Nota

Domingo de bloqueos y accidentes en carreteras; no hay paso en estos puntos importantes

Bloqueos paralizan la circulación en carreteras hoy domingo 31 de mayo; fallas mecánicas y accidentes afectan el paso de vehículos

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

A pesar de que es fin de semana, los bloqueos en carreteras afectan a miles de automovilistas hoy domingo 31 de mayo. Es por ello que si estás por salir de tu casa rumbo a tu destino te recomendamos checar antes los puntos más afectados.

También te recomendamos planear bien tu semana, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) paralizará carreteras y calles en diferentes estados el 1 de junio y hará una megamarcha por su paro nacional.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Querétaro

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 53 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, después de un accidente en el que terminó volcado un vehículo.

Carretera Tuxpan-Tampico

Se registra cierre parcial de circulación por un vehículo incendiado tras presentar una falla mecánica cerca del kilómetro 098+300 de la carretera Tuxpan-Tampico , en Veracruz. Guardia Nacional pide a los conductores evitar la zona.

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 31 de la autopista La Tinaja-Isla, dirección La Tinaja, debido a un accidente. Los servicios de emergencia realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

Autopista Tijuana-Ensenada

Después de que la circulación estuviera detenida por dos horas por un accidente, se restableció el paso en el kilómetro 22 de la autopista Tijuana-Ensenada, dirección Tijuana. El tramo opera de manera normal, pero los conductores deben manejar con precaución.

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