Los pronósticos del clima en México para este domingo 31 de mayo no son nada alentadores, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se esperan afectaciones en gran parte del país debido a una circulación en niveles medios, una vaguada en altura, así como una onda tropical.

De acuerdo con los pronósticos de las autoridades de nuestro país, estas condiciones del clima provocarán lluvias muy fuertes en gran parte del territorio nacional, pudiendo presentarse precipitaciones mucho más intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex para este 31 de mayo

Fue a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la Conagua dio a conocer que en la Ciudad de México (CDMX) se espera una tarde cálida con cielo medio nublado, sin embargo también se prevén afectaciones por lluvias e intervalos de chubascos de hasta 25 mm.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se informó que se esperan temperaturas de hasta 29°C en varios municipios, sin embargo también se esperan lluvias muy fuertes con posibles descargas eléctricas a lo largo del territorio mexiquense.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/cYHBZmokkj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

Clima en Puebla y Querétaro este domingo 31 de mayo

Como bien se dio a conocer anteriormente, en el estado de Puebla hay pronósticos de lluvias muy fuertes durante la tarde, pues la Conagua informó que se esperan precipitaciones de hasta 150 mm en la zona del sureste. Por otro lado, se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h.

En cuanto al estado de Querétaro, se prevén lluvias aisladas de 55 mm, sin embargo, también se esperan intensas rachas de viento de hasta 50 km/h, esto a lo largo y ancho de la demarcación.

¿En qué estados de México lloverá este domingo 31 de mayo?

Los estados en los que se esperan lluvias intensas este 31 de mayo son:

Puebla

Chiapas

Veracruz

Oaxaca

Morelos

Guerrero

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Durango

San Luis Potosí

Michoacán

Yucatán

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