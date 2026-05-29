Camioneta de grupo musical se desbarranca en Oaxaca; hay varios heridos

Una agrupación musical sufrió un fuerte accidente en el que varios de sus miembros resultaron lesionados sobre la autopista Barranca Larga – Ventanilla en Oaxaca.

Por el accidente, nueve de los integrantes del grupo musical resultaron lesionados, después de que la Urvan en la que viajaban cayera por un barranco.

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Agrupación musical acudió a la Guelaguetza

El presidente municipal de Santa María Colotepec, Román Valencia, informó que los heridos eran integrantes de la delegación cultural que había participado en la Guelaguetza de San Fernando Matamoros.

Detalló que el incidente vial se registró durante la madrugada en inmediaciones del kilómetro 27 de la carretera de cuota, misma que conecta la ciudad de Oaxaca con la región de la Costa.

El alcalde señaló que afortunadamente no hubo pérdidas humanas y que las personas lesionadas ya recibían atención médica.

El presidente municipal dijo que apoyarán a las víctimas y a sus familiares; en imágenes difundidas en su cuenta de Facebook se observa el momento en el que paramédicos ofrecen los primeros auxilios antes de partir en ambulancias.

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